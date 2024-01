Anastasia Kuzminová sa po piatich rokoch vrátila na biatlonovú trať a v Osrblí sa prebojovala do stíhacích pretekov

Veľa zmiešaných pocitov

27.1.2024 (SITA.sk) - Návrat slovenskej biatlonistky Anastasie Kuzminovej do súťažného kolotoča po piatich rokoch priniesol konečné 59. miesto v piatkových rýchlostných pretekoch žien v rámci majstrovstiev Európy v Osrblí.Vďaka tomuto umiestneniu sa dokázala prebojovať do stíhacích pretekov. V nich jej bude robiť spoločnosť aj Mária Remeňová , ktorá v šprinte skončila na 50. priečke.Majsterkou Európy v rýchlostných pretekoch sa stala Ida Lienová z Nórska.„Mám veľmi veľa zmiešaných pocitov, tak ani neviem, ako mám začať. To, čo sa dnes dialo, sa nedá len tak opísať slovami. Chcem veľmi poďakovať ľuďom, ktorí dnes prišli a ktorí podporovali na celej trati a robili mi náladu napriek tomu, že som si to ja ako športovec neužila úplne. Prvý raz po dlhej prestávke ma bolel, bolo to náročne a podľa mňa aj v kopcoch bolo vidno, ako mi odchádzajú svaly a ako ma neposlúchali nohy,“ povedala Kuzminová pre web slovenskybiatlon.sk.Kuzminová spravila na strelnici tri chyby, ktoré je zabránili v tom, aby dosiahla na lepšie umiestnenie.„Mala som veľký rešpekt pred strelnicou, boli tam chybičky, ktoré sa nemuseli stať, ale tak veľmi som chcela dopriať fanúšikom takú tú inú Nasťu, ktorá dokáže zvládnuť strelnicu. Bohužiaľ, musím sa to na nej odznova učiť, byť si istejšia a nie strieľať, ale triafať. Veľmi som sa snažila pracovať so sebou a posmeľovať sa. Na nástrele som sa snažila nereagovať na divákov, ale potom mi to nedalo, lebo som sa vrátila po dlhej prestávke a prvé stretnutie s divákmi bez emócii by to nebolo ono. Veľmi som si pripustila celé dianie, každý meter som sa upokojovala. Nastúpiť na stíhačku je pre mňa ďalšia výzva a nepracovala som tak tvrdo, aby som to po jedných pretekoch zabalila,“ dodala 39-ročná Kuzminová.Tá vo Svetovom pohári vyhrala spolu 18 pretekov, až desať z nich bolo v šprinte. Na pódium sa celkovo postavila v SP 39-krát. Počas aktívnej kariéry získala šesť olympijských medailí - tri zlaté a tri strieborné.Zvyšné štyri Slovenky v piatkových pretekoch sa do stíhačky nedostali. Júlia Machyniaková bola v šprinte na 69. mieste, Sára Pacerová obsadila 71. pozíciu. Zuzanu Remeňovú klasifikovali na 83. priečke a Kristína Makovínyová sa umiestnila na 98. mieste.