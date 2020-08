Bieloruská vláda tvrdo zakročila proti novinárom, odoberala licencie a niekoľkých deportovala

Niekoľko novinárov prišlo o akreditácie

Masívne demonštrácie po voľbách

29.8.2020 (Webnoviny.sk) - Bielorusko, ktoré sa tri týždne zmieta v protestoch proti prezidentovi, v sobotu zakročilo proti novinárom. Vláda deportovala do Ruska dvoch novinárov agentúry Associated Press (AP), ktorí monitorovali nedávne udalosti v krajine. Zrušili tiež akreditácie zamestnancov bieloruskej pobočky AP.Predstaviteľka agentúry Lauren Easton vo vyhlásení odsúdila útok voči slobode tlače a požiadala bieloruskú vládu o udelenie povolenia pre novinárov s cieľom aj naďalej informovať svet o dianí v krajine.Bieloruská asociácia novinárov potvrdila, že akreditácie odobrali aj niekoľkým Bielorusom pracujúcim pre iné médiá.Nemecká ARD uviedla, že do Ruska deportovali aj jej dvoch novinárov, ktorí prišli o povolenie pracovať v Bielorusku. V pondelok sa má postaviť pred súd bieloruský producent. Akreditáciu odobrali aj dvom novinárom BBC, ktorí pracujú v Minsku.Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bielorusku v sobotu vyhlásilo, že "je znepokojené útokmi na novinárov, blokovaním nezávislých médií a opozičných webstránok, výpadkami internetu a náhodným zadržiavaním pokojných občanov, ktorým odoberajú právo na slobodu prejavu a zhromažďovanie sa".Masívne demonštrácie vypukli po prezidentských voľbách z 9. augusta. Protestujúci v Bielorusku považujú výsledky volieb za zmanipulované, Alexander Lukašenko v nich podľa oficiálnych čísel získal 80 % voličských hlasov. Výsledky volieb okrem iného spochybňuje aj EÚ.Prvé dni demonštrácií sprevádzali násilné zákroky polície, ktorá rozháňala davy zábleskovými granátmi, slzným plynom, gumovými projektilmi a obuškami a zadržala takmer 7 000 ľudí. Stovky ľudí utrpeli zranenia a najmenej traja zomreli.