Francúzsko nevylúči Huawei z pripravovaných 5G sietí, no Macron dá skôr prednosť európskym firmám

29.8.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron potvrdil, že nevylúči čínsku značku Huawei z pripravovaných 5G sietí. Dodal však, že Francúzsko uprednostní európske spoločnosti ako Ericsson Nokia . Dôvodom je zaručenie bezpečnosti.Francúzsky líder sa o tom rozprával v piatok v Paríži s čínskym ministrom zahraničných vecí. Vyhlásil, že čínskeho prezidenta už informoval o preferenciách krajiny s tým, že "on by spravil na jeho mieste to isté"."Je normálne, že chceme európske riešenie, a to z dôvodu potreby zaručenia bezpečnosti našej komunikácie," povedal prezident novinárom.Francúzska vláda sa vyjadrila, že nedovolí používanie 5G technológií od firmy Huawei na ochranu vojenských základní, jadrových zariadení a iných "citlivých miest".Huawei čelí kritike zo strany Spojených štátov amerických, ktoré firmu považujú za bezpečnostnú hrozbu.