Bieloruskí predstavitelia majú obmedzený vstup do centrály NATO, budú ich brať ako návštevníkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.5.2021 (Webnoviny.sk) - Severoatlantická aliancia (NATO) obmedzuje skupine bieloruských predstaviteľov vstup do jej ústredia. Rozhodnutie prišlo po tom, ako Bielorusko pred viac ako týždňom prinútilo pristáť komerčné lietadlo v Minsku pre údajnú bombovú hrozbu, čo vyústilo do zatknutia exilového opozičného novinára Ramana Prataseviča „Na základe nášho posúdenia bezpečnostných opatrení v centrále sme sa rozhodli obmedziť vstup bieloruskému personálu do ústredia NATO,“ vyjadril sa generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg Opatrenie by sa malo týkať zhruba piatich predstaviteľov. Stále budú môcť do ústredia v Bruseli prísť, nie však s ich bežnými odznakmi delegácie, ale ako návštevníci, ktorí nebudú mať prístup do niektorých častí komplexu.Od incidentu z 23. mája sa medzinárodná izolácia Bieloruska ešte viac prehĺbila. Veľvyslanci NATO minulý týždeň nútený odklon lietadla odsúdili s tým, že je to neprijateľný čin, ktorý „vážne porušil normy upravujúce civilné letectvo a ohrozil životy cestujúcich a členov posádky“. Stoltenberg konanie Bieloruska označil za „štátny únos“.