Bieloruskí športovci stojaci proti Lukašenkovmu režimu vyzvali olympijský výbor na vytvorenie protivojnovej deklarácie

Niektorí hrozia bojkotom olympiády

Ochrana práv slobodných športovcov

5.2.2023 (Webnoviny.sk) - Skupina bieloruských športovcov stojacich proti autoritárskemu režimu prezidenta Alexandra Lukašenka vyzvala Medzinárodný olympijský výbor (MOV) o vytvorenie akejsi „protivojnovej deklarácie“, ktorá by niektorým Bielorusom umožnila štart na medzinárodných podujatiach. Referuje o tom web insidethegames.biz.Zámer MOV nájsť cestu pre začlenenie športovcov z Ruska a Bieloruska, ktorí aktívne nepodporovali vojnu na Ukrajine, vyvolal námietky mnohých národných olympijských výborov po celom svete, ktoré chcú, aby Rusko a Bielorusko bolo naďalej „odstrihnuté“ od väčšiny medzinárodných podujatí.Niektoré dokonca pohrozili bojkotom budúcoročných OH v Paríži, a to dokonca aj v prípade, ak by na nich Rusi a Bielorusi štartovali pod „neutrálnou“ vlajkou.Spomenutých dovedna 48 „slobodných bieloruských športovcov“ argumentuje, aby tí športovci z Ruska a Bieloruska, ktorí podporujú režimy Vladimira Putina a Lukašenka, by „nemali dostať príležitosť vniesť agresiu do svetovej športovej scény“. Podotkli, že podporujú sankcie MOV voči vládam oboch krajín.Zároveň naliehajú na MOV, aby „dôkladne a v dostatočnej miere bránil práva ukrajinských a bieloruských slobodných športovcov a športových špecialistov“.Trvajú na tom, že bieloruskí slobodní športovci by mali mať právo zúčastňovať sa na športových súťažiach a mali by byť chránení pred prenasledovaním Lukašenkovým režimom pre ich postoj.Uvedení Bielorusi vyzvali MOV, aby „zaviedol efektívny systém preverovania ruských a bieloruských športovcov v súvislosti s ich prípadnou účasťou v súťažiach“. Súčasťou toho by mala byť aj kontrola protivojnového postoja a podpis tzv. protivojnovej deklarácie.