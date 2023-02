Inter zdolal v milánskom derby AC 1:0, Škriniar odohral celý zápas

Futbalisti Interu Miláno uspeli v nedeľu v mestskom "Derby della Madonnina". V súboji s tradičným rivalom AC vyhrali 1:0 a upevnili si druhú priečku v tabuľke Serie A. Na lídra SSC Neapol majú po 21. kole manko 13 bodov. Slovenský obranca Milan Škriniar odohral v drese domácich celý zápas.





Inter mal proti obhajcovi titulu hernú i streleckú prevahu, v prvom polčase ju gólom korunoval Lautaro Martinez. Ten sa presadil v 34. minúte hlavou po rohovom kope. Domáci mali aj ďalšie šance, zostali však nevyužité. Hráči AC sa v úvodnom dejstve prakticky k ničomu nedostali a ani po zmene strán nedokázali prekonať defenzívu Interu. Ten tak nadviazal na januárové víťazstvo nad AC vo finále talianskeho Superpohára (3:0). Pre oba tímy to bolo v poradí 178. milánske ligové derby s bilanciou 68-56-54 v prospech Interu. Obhajca titulu AC je po tretej ligovej prehre za sebou na šiestej priečke, päť bodov za Interom.Neapol sa opäť priblížili k zisku svojho tretieho majstrovského titulu, prvého od roku 1990. V zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom vyhral na pôde Spezie Calcio 3:0. Za hostí dvakrát skóroval Victor Osimhen, ktorý nadviazal na presný zásah Chviču Kvaraccheliju z jedenástky a so 16 gólmi je na čele tabuľky strelcov. Neapol dosiahol piaty ligový triumf v sérii.

Serie A - 21. kolo:



Spezia Calcio - SSC Neapol 0:3 (0:0)



Góly: 68. a 73. Osimhen, 47. Kvaracchelija (z 11 m)



/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/







FC Turín - Udinese Calcio 1:0 (0:0)



Gól: 49. Karamoh







ACF Fiorentina - FC Bologna 1:2 (1:1)



Góly: 19. Saponara - 14. Orsolini (z 11 m), 47. Posch







Inter Miláno – AC Miláno 1:0 (1:0)



Gól: 34. Martinez



/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/