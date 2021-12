Bielorusko obvinilo Ukrajinu z narušenia vzdušného priestoru, nad územím preletel vrtuľník armády

Obvinenie Ukrajina odmietla

Bezpečnostná hrozba

Rastú obavy z útoku Ruska

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - Bielorusko v nedeľu obvinilo Ukrajinu z narušenia svojho vzdušného priestoru. Podľa vyhlásenia bieloruského ministerstva obrany vrtuľník ukrajinskej armády v sobotu vletel asi kilometer do vnútra bieloruského územia.Ministerstvo uviedlo, že si predvolalo ukrajinského vojenského atašé, ktorému predložilo protestnú nótu. Obvinenie, ktoré zaznelo v čase rastúceho napätia medzi susednými krajinami, Ukrajina odmietla.Ukrajinská pohraničná služba uviedla, že vrtuľníky a drony v oblasti lietajú v rámci úsilia o posilnenie ochrany 1 084 kilometrov dlhej hranice s Bieloruskom.Ukrajina začala cvičenie za účasti osemtisíc vojakov, aby sa pripravila na odvrátenie potenciálnych hrozieb zo strany svojho suseda.Bielorusko to kritizuje, pričom tvrdí, že cvičenie spolu s údajnými množiacimi sa prípadmi narušenia vzrušného priestoru krajiny a konfrontačnou rétorikou z Kyjeva vytvárajú potenciálnu bezpečnostnú hrozbu.Vzťahy medzi Ukrajinou a Bieloruskom sa stále viac zhoršujú v čase, keď rastú obavy, že Rusko by mohlo napadnúť Ukrajinu. Ukrajinskí predstavitelia podozrievajú Rusko, že k útoku by mohlo využiť územie svojho spojenca Bieloruska.Rusko akékoľvek plány útoku na Ukrajinu odmieta. Ruský prezident Vladimir Putin však od Západu požaduje záruky, že Severoatlantická aliancia sa nebude rozširovať o Ukrajinu. Kremeľ oznámil, že Putin sa o získanie takýchto garancií bude usilovať vo videohovore s americkým prezidentom Joeom Bidenom, ktorý je naplánovaný na utorok.