Bielorusko rozširuje bezvízový styk pre 35 európskych krajín, tento krok prezident Lukašenko označil za odraz „otvorenosti a mierumilovnosti krajiny“

17.7.2024 (SITA.sk) - Bieloruské úrady v stredu rozšírili bezvízový styk pre obyvateľov 35 európskych krajín vrátane členov Európskej únie a Spojeného kráľovstva. Udialo sa tak v rámci úsilia autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka o zlepšenie vzťahov so Západom.Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Lukašenko schválil dočasné bezvízové ​​cestovanie pre občanov európskych krajín prichádzajúcich po železnici alebo po ceste, pričom tento krok označil za odraz „otvorenosti a mierumilovnosti krajiny".Nové pravidlá, ktoré vstúpia do platnosti v piatok a potrvajú do konca roka, umožňujú európskym cestujúcim zostať v Bielorusku 30 dní bez víz. Rozširujú existujúci bezvízový režim pre obyvateľov európskych krajín prichádzajúcich lietadlom.Lukašenko, ktorý si v sobotu pripomína 30 rokov pri moci, vládne v bývalej sovietskej krajine s 9,5 miliónmi obyvateľov „železnou rukou". Neúnavne potláča nesúhlas a na Západe si vydobyl prezývku „posledný európsky diktátor". Jeho izolácia sa prehĺbila po brutálnom potlačení protestov, ktoré nasledovali po jeho znovuzvolení v prezidentských voľbách v auguste 2020, ktoré opozícia považovala za podvod.Viac ako 35-tisíc ľudí bolo zatknutých a množstvo obyvateľov bolo zbitých v policajnej väzbe, čo vyvolalo sankcie EÚ a USA, ktoré vážne poškodili bieloruskú ekonomiku. Valerij Karbalevič , nezávislý politický analytik, uviedol, že rozhodnutie bieloruských úradov rozšíriť bezvízový styk pre Európanov odráža snahu Lukašenka osloviť Západ, keďže sa chce uchádzať sa o siedme päťročné funkčné obdobie v budúcoročných voľbách.„Lukašenko sa snaží vrátiť k svojej politike balansovania medzi Západom a Ruskom, pretože nechce usporiadať voľby v roku 2025 v 'obliehanej pevnosti' a chce, aby Západ uznal ich výsledok," povedal Karbalevič.Lukašenko prežil protesty vďaka politickej a ekonomickej podpore od svojho hlavného sponzora a spojenca, Ruska, ale v zjavnom pokuse znížiť svoju závislosť od Moskvy nedávno signalizoval túžbu napraviť vzťahy so Západom.Začiatkom tohto mesiaca bieloruský vodca prisľúbil prepustenie väzňov, ktorí boli zadržaní počas povolebných protestov a teraz sú vážne chorí. Doteraz bolo prepustených 18 politických väzňov. Niektorí boli prepustení na základe amnestie, zatiaľ čo iní dostali milosť. Tí, ktorí dostali milosť, museli svoju vinu verejne priznať.Bieloruská ľudskoprávna skupina Viasna eviduje v krajine približne 1 400 politických väzňov, z toho viac ako 200 ľudí je vážne chorých a vyžaduje si lekársku starostlivosť.Spojené štáty americké a Európska únia privítali prepustenie niektorých politických väzňov, no vyzvali Bielorusko, aby prepustilo všetkých ľudí uväznených počas protestov v roku 2020.