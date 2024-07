V celom Bratislavskom kraji platí zákaz zakladania ohňa, horúce počasie môže zapríčiniť zvýšené riziko vzniku požiaru

Teplé a suché počasie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Môžete dostať pokutu

17.7.2024 (SITA.sk) - Od stredy platí v celom Bratislavskom kraji zákaz zakladania ohňa, a to aj na vyhradených miestach. Ako informuje na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) - Bratislavský kraj, okresné riaditeľstvá v Pezinku a Malackách vyhlasujú čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, v územnom obvode okresov Malacky, Pezinok a Senec. Od piatka 12. júla platí zákaz zakladania ohňa aj pre Bratislavu.Pretrvávajúce horúce počasie na celom území Slovenska môže zapríčiniť zvýšené riziko vzniku požiarov, ktoré vznikajú najmä v prírodnom prostredí.Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pre celé územie okresu alebo časť územia okresu.Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je najmä suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní alebo zvýšený výskyt požiarov lesa či trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní.Vyhlasuje sa tiež, ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa zakazuje najmä fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov a spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch.Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v zákone až do výšky 16 596 eur, fyzickej osobe môže byť pri previnení uložená pokuta do výšky 331 eur.