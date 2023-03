Bielorusko schvaľuje mierový plán Číny, na západe však rastú obavy z poskytnutia vojenskej podpory Rusku

Neštandardné prístupy

Trojdňová návšteva

1.3.2023 (SITA.sk) - Samozvaný prezident Bieloruska Alexander Lukašenko plne podporuje „mierový plán“ Číny v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to počas stredajšieho stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom Podľa Lukašenka si situácia na Ukrajine vyžaduje nové neštandardné prístupy a zodpovedné politické rozhodnutia.„Mali by byť zamerané na zabránenie skĺznutiu do globálnej konfrontácie, v ktorej nebude víťaz. Nedávno ste to jasne, jednoznačne a presne povedali vo svojom príhovore pre medzinárodné spoločenstvo. Preto Bielorusko predkladá návrhy na mier a plne podporuje medzinárodnú bezpečnostnú iniciatívu, ktorú ste predložili,“ povedal Lukašenko.Čína, ktorá je rozhodným spojencom Ruska, minulý piatok vyzvala na prímerie medzi Ukrajinou a Moskvou a na otvorenie mierových rokovaní. Dvanásťbodový návrh, ktorý zverejnilo čínske ministerstvo zahraničných vecí, zároveň vyzýva na ukončenie západných sankcií uvalených na Rusko.K opatreniam, ktoré Peking navrhuje, patrí zachovanie bezpečnosti jadrových zariadení, vytvorenie humanitárnych koridorov pre civilistov a zabezpečenie exportu obilia po tom, ako jeho narušenie zvýšilo globálne ceny potravín.Lukašenko zavítal do Číny na trojdňovú návštevu. Podľa Číny je návšteva „príležitosťou na podporu ďalšieho rozvoja spolupráce medzi krajinami“, na Západe však rastú obavy, že Čína zvažuje poskytnutie vojenskej podpory Rusku, čo by podľa Spojených štátov malo vážne dôsledky.,Bielorusko podporuje Moskvu a pred rokom umožnilo použitie svojho územia na spustenie útoku na Ukrajinu. V krajine sa tiež naďalej nachádzajú ruské vojská, lietadlá a zbrane.Čína dlhodobo udržuje blízke vzťahy s Lukašenkom, jediným prezidentom Bieloruska odkedy tento post v roku 1994 vznikol. V roku 2020 Lukašenko tvrdo zasiahol proti protestom, ktoré vypukli v dôsledku volieb považovaných opozíciou i Západom za zmanipulované.