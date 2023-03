Fínsko urobilo posledný krok pre vstup do NATO, bude však čakať na zelenú od Maďarska a Turecka

Legislatívne rozhnodutie

1.3.2023 (SITA.sk) - Fínsky parlament v stredu definitívne schválil legislatívu, ktorá umožňuje členstvo severskej krajiny v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Dvestočlenný legislatívny orgán ju podporil drvivou väčšinou, a to v pomere hlasov 184 za a 7 proti. Bol to posledný krok zo strany Fínska potrebný pre jeho členstvo v aliancii, teraz ho už musia schváliť zostávajúci dvaja členovia Turecko a Maďarsko.Hlasovanie iniciovala vláda premiérky Sanny Marin , ktorá chcela zabezpečiť schválenie legislatívy poslancami ešte pred parlamentnými voľbami, ktoré budú 2. apríla. Prezident Sauli Niinistö sľúbil, že legislatívne rozhodnutia podpíše ešte pred voľbami.Fínsko požiadalo o členstvo spolu so susedným Švédskom vlani v máji v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. V júni všetci členovia schválili prizvanie krajín do aliancie. Aby sa stali členmi, ich prístupové protokoly však musia schváliť všetky členské štáty.Väčšina opozície proti prijatiu švédskemu a fínskemu členstvu v NATO pochádza z Turecka, ktoré od krajín, a hlavne od Švédska, požaduje silnejšie kroky proti skupinám, ktoré Ankara považuje za teroristické organizácie.Švédsky premiér Ulf Kristersson v stredu povedal, že Švédsko potrebuje zákon, ktorý zakazuje účasť v teroristických organizáciách. To je krok, ktorý je dôležitý pre odobrenie protokolu Švédska.„Švédsko má príliš dlho príliš laxnú legislatívu týkajúcu sa možnosti podieľať sa na teroristických aktivitách bez toho, aby to bolo trestné,“ vyjadril sa predseda švédskej vlády podľa agentúry TT, ktorá uviedla, že takáto legislatíva by mohla vstúpiť do platnosti do 1. júna.