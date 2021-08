Bielorusko sprísnilo kontroly na hraniciach s Litvou, nechce návrat migrantov

Kontrola po celej dĺžke hranice

Viac letov z Iraku do Bieloruska

6.8.2021 (Webnoviny.sk) - Bielorusko v piatok sprísnilo kontroly na hraniciach s Litvou, aby litovským úradom zabránilo vracať migrantov späť do Bieloruska. Litva v posledných mesiacoch čelí prílevu migrantov, najmä irackého pôvodu.Považuje to za odvetu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorý sa chce týmto spôsobom pomstiť za vystupňované sankcie Európskej únie (EÚ) voči jeho krajine. Lukašenko už vo štvrtok nariadil obranným a bezpečnostným zložkám, aby „uzavreli každý meter hranice“ a nepustili migrantov, ktorých Litva vracia do Bieloruska.„Pohraničníci použili všetky zákonné prostriedky, aby zabránili nezákonnému prekročeniu hraníc vzhľadom na súčasnú situáciu, keď litovská strana strana privádza k hranici cudzincov hľadajúcich útočisko v EÚ,“ oznámila v piatok bieloruská pohraničná stráž. Ako uviedla ďalej vo vyhlásení, k zlepšeniu ochrany hranice s Litvou prispejú mobilné taktické skupiny, ktoré ju budú kontrolovať po celej jej dĺžke.Bieloruské úrady tento týždeň oznámili, že irackí imigranti násilne vyhostení z Litvy do Bieloruska mali zranenia vrátane pohryznutí psom. Podľa vyhlásenia zo stredy v pohraničnom meste následkom zranení podľahla osoba „neslovanského“ pôvodu. Litva to odmietla ako propagandu zo strany znepriateleného režimu.Do členskej krajiny EÚ aj NATO, ktorá má o niečo menej ako tri milióny obyvateľov, prišlo tento rok z Bieloruska viac ako 4 100 migrantov, väčšinou z Iraku.Litovské úrady odhadujú, že tento rok sa môže pokúsiť prísť viac ako 10-tisíc ďalších migrantov. Počet priamych komerčných letov z Iraku do Minska sa totiž v auguste strojnásobil a krajina na svojej takmer 679 kilometrov dlhej hranici s Bieloruskom nemá žiadne fyzické zábrany.Predstavitelia EÚ v pondelok prisľúbili Litve milióny eur na pomoc pri riešení migračnej krízy. Litovská vláda chce na hranici s Bieloruskom postaviť zábranu, ktorá by mohla odhadom stáť viac ako 100 miliónov eur.