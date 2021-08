Muž pobodal vo vlaku najmenej desiatich pasažierov, unavený z úteku sa vzdal polícii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.8.2021 (Webnoviny.sk) - Muž s nožom pobodal najmenej 10 pasažierov vo vlaku v japonskom Tokiu. Z miesta činu ušiel, no polícia ho neskôr zatkla. Tokijský hasičský zbor uviedol, že deviatich zranených pasažierov vzali do neďalekých nemocníc. Desiaty zranený bol schopný odísť sám. Všetci zranení boli pri vedomí, doplnili predstavitelia hasičov.Verejnoprávna televízia NHK informovala, že jeden pasažier je vážne zranený. Podozrivý podľa nej pri úteku nechal nôž na mieste a neskôr ho zatkli v meste. Muž vošiel do samoobsluhy a povedal, že je už unavený z úteku. Manažér prevádzky uvidel na jeho oblečení škvrny od krvi a zavolal políciu. Podozrivý muž je dvadsiatnik.