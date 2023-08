Bielorusko začalo vojenské cvičenia pri hraniciach s Poľskom a Litvou, hrozba wagnerovcov je vraj vážna

Napätie pri východnej hranici NATO

Veľká hrozba budúcnosti?

8.8.2023 (SITA.sk) - Bielorusko začalo vojenské cvičenia v tesnej blízkosti svojich hraníc s Poľskom a Litvou. Ako referuje web news.sky.com, tento krok prichádza v čase zvýšeného napätia s týmito členskými štátmi Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) po príchode žoldnierov z Wagnerovej skupiny do Bieloruska, ktorý nasledoval po ich krátkej vzbure v Rusku.Už pred príchodom wagnerovcov do Bieloruska boli riziká v pohraničí vysoké, keďže Minsk začal používať migrantov ako nástroj „hybridnej vojny“.Príchod ruských žoldnierov do Bieloruska však vystupňoval napätie pri východnej hranici NATO. Litovský prezident Gitanas Nauseda minulý týždeň povedal, že pre Wagnerovu skupinu by mohlo byť lákavé využiť ich prítomnosť pri hraniciach na rôzne provokácie a myslí si, že hrozba, ktorú predstavujú, je vážna.V krajinách, ktoré sú členmi NATO aj Európskej únie, sa však ozývajú aj hlasy vyzývajúce vlády, aby nepreceňovali schopnosti žoldnierskej skupiny.Predseda výboru pre národnú bezpečnosť a obranu v litovskom parlamente Laurynas Kasčiunas povedal, že wagnerovci v Bielorusku s ich bojovou silou v súčasnosti nepredstavujú konvenčnú vojenskú hrozbu a či budú veľkou hrozbou v budúcnosti, sa uvidí podľa toho, ako ich vyzbroja a aké budú mať rozkazy.