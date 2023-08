Čína nie je Rusko, summit v Džidde ukázal rastúce rozdiely v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Rusko je čoraz izolovanejšie

Odmietlo mierový plán Číny

Potravinová aj jadrová bezpečnosť

8.8.2023 (SITA.sk) - Na víkendových mierových rokovaniach v saudskoarabskej Džidde boli účastníci svedkami narastajúceho nesúladu medzi Čínou a Ruskom v otázke akéhokoľvek urovnania s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine.V najnovšej aktualizácii to uvádzajú analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Peking sa údajne v Saudskej Arábii snažil prezentovať, že „Čína nie je Rusko“.Ako poznamenal nemenovaný európsky diplomat, prítomnosť Číny na samite ukazuje, že Rusko je čoraz izolovanejšie. Čína navyše podporuje myšlienku zorganizovať ďalšie kolo rozhovorov zameraných na ukončenie vojny na Ukrajine.Podľa zdroja z prostredia Európskej únie sa Čína „aktívne zúčastnila a pozitívne vnímala myšlienku tretieho stretnutia na tejto úrovni“.Zapojenie Číny sa vníma ako pozitívny signál. Peking zdôraznil, že územná celistvosť Ukrajiny musí byť rešpektovaná, no zároveň neodsúdil inváziu, zdržal sa hlasovania Organizácie Spojených národov (OSN) o vojne a kritizoval západné sankcie.Podľa ďalšieho nemenovaného zdroja Rusko odmietlo 12-bodový mierový plán Číny z februára tohto roka, ktorý Peking opätovne predstavil na rozhovoroch v Saudskej Arábii. Niektoré čínske elity, aj keď zatiaľ len potichu, vyjadrujú svoju nespokojnosť s krokmi ruského vedenia týkajúcimi sa mierového urovnania vojny na Ukrajine.„Ak sú správy o rozhovoroch v Saudskej Arábii a ďalšie interné vyhlásenia pravdivé, sú v súlade s predchádzajúcimi hodnoteniami ISW, že Čína nie je plne solidárna s Ruskom v otázke Ukrajiny a že vzťahy medzi Ruskom a Čínou nie sú 'neobmedzeným partnerstvom', ako to chce Kremeľ,“ tvrdí ISW.Ukrajinská delegácia na rozhovoroch v Saudskej Arábii predstavila desaťbodový mierový plán, ktorý údajne obsahoval výzvy na celosvetovú potravinovú bezpečnosť, jadrovú bezpečnosť, environmentálnu bezpečnosť, humanitárnu pomoc a prepustenie väzňov.Na rokovaniach sa zúčastnili všetci členovia zoskupenia BRICS okrem Ruska - Brazília, Čína, India a Juhoafrická republika. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová predvídateľne zareagovala na ukrajinský mierový plán a označila ho za „nezmyselné ultimátum, ktorého cieľom je len predlžovanie nepriateľských akcií“.