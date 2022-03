Bieloruskom sa presúvala vojenská technika aj rakety Iskander, Rusi môžu pripravovať špeciálnu operáciu

Na území Bieloruska, ktoré podporuje ruskú inváziu na Ukrajine, sa v priebehu utorka vlakom presúvala vojenská technika s označením bieloruskej armády i nákladné vozidlá s raketami Iskander. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na bieloruského novinára Antona Motoľka.

15.3.2022 (Webnoviny.sk) -Bieloruský prezident Alexander Lukašenko síce tvrdí, že Bielorusko sa nezapojí do vojny na Ukrajine, no Minsk už od jej vypuknutia poskytuje Rusku svoje vojenské objekty, ruské lietadlá využívajú bieloruské letiská na nálety na ukrajinské mestá a bieloruské sklady slúžia na zásobovanie ruskej armády.Podľa Ukrajincov navyše značná časť raketových útokov ruských jednotiek na ukrajinské mestá bola vykonaná z územia Bieloruska. Niekoľko bieloruských občanov, ktorí sú proti zapojeniu Bieloruska do vojny, podľa Ukrajinskej pravdy založili požiar na železničnej trati pri meste Stoubcy v Minskej oblasti, aby zabránili preprave vojenskej techniky k ukrajinskej hranici. Podľa bieloruských novinárov sa cez územie Bieloruska presúvajú taktiež čečenské jednotky.Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov uviedol, že Rusi pripravujú „špeciálnu operáciu“, v rámci ktorej chcú bieloruských vojakov obliecť do uniforiem ruskej armády a poslať ich bojovať na Ukrajinu.