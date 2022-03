Premiéri Česka, Poľska a Slovinska sú v Kyjeve. Heger chýba

Predsedovia vlád Českej republiky, Poľska a Slovinska v utorok večer pricestovali vlakom do Kyjeva. Na sociálnej sieti Twitter to uviedol poľský premiér Mateusz Morawiecki.



"Práve tu, vo vojnou zničenom Kyjeve, sa tvoria dejiny. Práve tu bojuje sloboda proti svetu tyranie. Práve tu visí budúcnosť nás všetkých na vlásku. Európska únia podporuje Ukrajinu, ktorá sa môže spoľahnúť na pomoc svojich priateľov – tento odkaz sme dnes priniesli do Kyjeva," napísal na Twitteri predseda poľskej vlády.



Morawiecki spolu s Petrom Fialom a Janezom Janšom odcestovali v utorok ráno do Kyjeva, kde sa majú stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a premiérom Denysom Šmyhalom. Návšteva má ukázať jasnú podporu Ukrajiny zo strany štátov EÚ.

Fiala, Morawiecki, Kaczyński a Janša do Kyjeva dorazili ako zástupcovia Európskej rady a Európskej komisie. Na cestu vyrazili po konzultáciách s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a so šéfom Európskej rady Charlesom Michelom. Fiala na stretnutí s Volodymyrom Zelenským predstaví široký európsky balík podpory Ukrajiny.

Reportér ČT Václav Černohorský povedal, že schôdzku sprevádzajú mimoriadne bezpečnostné opatrenia a informačné embargo; zrejme s ním súvisí aj predĺžený zákaz vychádzania. Nie je jasné, kde a kedy sa stretnú. Očakáva sa však, že schôdzka by mohla prebiehať po 19.00. Politici zrejme do Kyjeva išli bezpečnejšou južnou trasou. O ceste podľa ČT vedel dopredu len veľmi úzky počet osôb.

Ako píše Gazeta Wyborcza, podľa šéfa kancelárie poľského prezidenta Michała Dworczyka sa o ceste rozhodlo na samite vo Versailles, ktorý prebehol minulý týždeň. „Návšteva bola pripravovaná mnoho dní a udržiavaná v prísnej tajnosti.“

Prečo Heger do Kyjeva neodcestoval? „Premiér konzultoval túto cestu s bezpečnostnými zložkami, ktoré ju vyslovene neodporúčali,“ odpísal jeho tlačový odbor.