Bieloruský novinár Pratasavič dostal milosť. Bol editorom kanálu, kde zverejňoval informácie o protestoch po znovuzvolení Lukašenka

Organizovanie nepokojov

Medzinárodné pobúrenie

22.5.2023 (SITA.sk) - Disidentský bieloruský novinár Raman Pratasevič , ktorého začiatkom mesiaca odsúdili na osem rokov väzenia, dostal prezidentskú milosť. Informuje o tom bieloruská štátna tlačová agentúra Belta.„Doslova teraz som podpísal všetky relevantné dokumenty, že ma omilostili. Toto je, samozrejme, skvelá správa,“ cituje Belta Prataseviča.Novinára, ktorého zatkli po tom, ako vojenská stíhačka prinútila komerčné lietadlo smerujúce do Litvy pristáť v Minsku, uznal súd 3. mája vinným z organizovania nepokojov a sprisahania s cieľom prevzatia moci.Pratasevič bol editorom kanálu Nexta na platforme Telegram so sídlom v Poľsku, ktorý zverejňoval videá a informácie o vlne masových protestov vyvolaných znovuzvolením bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka v lete 2020.Lietadlo spoločnosti Ryanair , ktoré letelo z gréckych Atén do litovského Vilniusu, odklonili do Minska 23. mája 2021 na príkaz bieloruských orgánov riadenia letovej prevádzky pod zámienkou bombovej hrozby.Bieloruské sily dokonca vyslali spomenutú stíhačku, v zjavnom pokuse o presvedčenie pilotov, aby splnili príkaz úradov. Po pristátí bieloruskí policajti zatkli Prataseviča a jeho ruskú priateľku Sofiu Sapegovú , ktorú v máji 2022 odsúdili na šesť rokov väzenia.Zatknutie novinára a spôsob, akým k tomu Bielorusko dospelo, vyvolali medzinárodné pobúrenie a Západ v reakcii uvalil na krajinu ďalšie prísne ekonomické sankcie.Bieloruská ľudskoprávna organizácia Viasna tvrdí, že v súvislosti s opozičnými aktivitami je za mrežami takmer 1 500 ľudí. Medzi nimi je aj zakladateľ Viasny, laureát Nobelovej ceny mieru Ales Biaľacki , ktorého v máji odsúdili na 10 rokov väzenia.