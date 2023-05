Demokrati pri spájaní strán narazili na sebectvo, ďalej už komunikovať s politikmi nebudú (video)

Nedokážu skrotiť vlastné ego

Fakty boli odmietnuté, proces spochybnený

Spolupráca sa vynútiť nedá

22.5.2023 (SITA.sk) - Snaha o spájanie sa s menšími stredopravými politickými stranami narazila podľa strany Demokrati na sebectvo. Ako ďalej na pondelkovej tlačovej besede uviedla podpredsedníčka strany Andrea Letanovská, ponuka Demokratov bola férová, pretože potenciálnym partnerom ponúkli lídra kandidátky, ktorý by bol vybraný po dohode všetkých strán a taktiež ho mohla každá z nich navrhnúť.Ponuka ďalej zahŕňala aj prerozdelenie pozícií na kandidátnej listine podľa preferencií, preferenčne najsilnejšia strana mala mať prvú časť v každej desiatke.Preferenčne najsilnejšia strana by taktiež poskytla platformu, doplnenie názvu strany - poradie by sa určovalo podľa preferencií, a mala by aj zodpovednosť za kampaň a stratégiu. Letanovská ďalej uviedla, že strany by na kampaň prispievali podľa priemeru preferencií.„Mohli sme zabrániť tomu, aby prepadli hlasy. Mali sme šancu vytvoriť ponuku pre ľudí, ponúknuť alternatívu, ktorá by zabránila návratu vlády chaosu, strany Smer - sociálna demokracia a oligarchov. V miestnosti (počas rokovania) sedeli oproti nám šiesti muž, ktorí deklarujú silnú ambíciu zmeniť Slovensko a nedokážu pritom skrotiť vlastné ego," uviedla Letanovská.Dodala, že ponuka potenciálnych partnerov prakticky ani nezaujímala. „Nerozprávali sme sa o detailoch, nepýtali sa, neargumentovali, nemali chuť diskutovať. Fakty boli odmietnuté, proces spochybnený, ponuka pre nich nebola vôbec relevantná," myslí si podpredsedníčka Demokratov.Zároveň uviedla, že ďalej už komunikovať s politikmi nebudú. Avšak v prípade, ak by mal niekto záujem o dohodu, sú jej otvorení. „V tejto chvíli sa ideme sústrediť na našu ponuku pre voličov, ktorým chceme ponúknuť pokojnú, expertnú alternatívu, ktorá je založená na skúsenostiach a jasných postojoch," dodala.Demokrati verili, že líder Modrých Mikuláš Dzurinda pochopí ich ponuku, keďže v minulosti svoju stranu SDK spájal na základe percentuálneho vyjadrenia v preferenciách.„Keď sme mu to v nedeľu ponúkli, presne rovnako, ako to riešil on v roku 1997, respektíve 1998, tak to nazval švindľom," povedal podpredseda Demokratov Jaroslav Naď. Strana Demokrati ponúkla ďalším demokratickým stranám spoločný postup vo voľbách, tie ju však odmietli a chcú ísť do volieb samostatne. Ako povedal predseda Demokratov Eduard Heger , na nedeľňajšom stretnutí so zástupcami strán Modrí – Európske Slovensko Most-Híd 2023 a spojenej strany Maďarské fórum - Občianski demokrati Slovenska - Za regióny - Rómska koalícia - Demokratická strana predstavili férovú ponuku.„Nesmierne nás mrzí, že ostatné strany sa rozhodli ponuku odmietnuť a nateraz ísť vlastnou cestou. Spolupráca sa vynútiť nedá,“ skonštatoval Heger.