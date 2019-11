Bieloruský prezident Lukašenko navštívil Rakúsko

Na snímke rakúsky prezident Alexander Van der Bellen na tlačovej konferencii po rokovaní s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom vo Viedni 12. novembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 12. novembra (TASR) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko pricestoval v utorok na jednodňovú návštevu Rakúska, kde obhajoval dodržiavanie ľudských práv vo svojej izolovanej krajine. Jeho cesta do Rakúska prichádza v čase, keď sa Lukašenko usiluje o nastolenie užších vzťahov s Európskou úniou, informovala tlačová agentúra AFP.Lukašenko sa počas svojej prvej cesty do členskej krajiny EÚ za uplynulé viac než tri roky stretol so svojím rakúskym náprotivkom Alexandrom Van der Bellenom. Bielorusko, kritikmi na Západe často označované ako "posledná diktatúra v Európe", je terčom západných sankcií v súvislosti s jeho slabým dodržiavaním ľudských práv a absenciou spravodlivých volieb.Lukašenko (65) cestuje do západnej Európy iba zriedka. V uplynulých rokoch sa však Západ a Bielorusko usilujú o zlepšenie vzájomných vzťahov. Na druhej strane sa o lepšie vzťahy s Minskom usiluje aj Moskva. Rusko ako najbližší spojenec Minsku vytvorilo s Bieloruskom formálnu "úniu" založenú na intenzívnej obchodnej a vojenskej spolupráci.Na otázku týkajúcu sa dodržiavania ľudských práv vo svojej krajine bieloruský líder vo Viedni odpovedal: "Van der Bellen uviedol, že s Lukašenkom hovoril o mnohých záležitostiach vrátane ukrajinskej krízy. Viedeň zároveň Minsku odporučila, aby Bielorusko - jediná európska krajina, kde platí trest smrti - na najvyšší trest aspoň uvalilo moratórium.Bývalá rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová v januári vyhlásila, že Rakúsko chce rozvíjať užšie vzťahy s Bieloruskom ako "nárazníkovým štátom" medzi Ruskom, EÚ a Ukrajinou.Lukašenko v septembri uviedol, že hodlá napraviť vzťahy aj s Washingtonom, a privítal vtedajšieho amerického prezidentského poradcu pre národnú bezpečnosť Johna Boltona na ojedinelé rozhovory v Minsku.Lukašenko sa stal v roku 1994 prvým bieloruským prezidentom a odvtedy dominuje na politickej scéne svojej krajiny. Bielorusko získalo nezávislosť po rozpade bývalého Sovietskeho zväzu v roku 1991.