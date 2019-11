Prevádzkový zisk Enelu prekonal očakávania, firma zlepšila odhad

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 12. novembra (TASR) - Najväčšia talianska energetická spoločnosť Enel oznámila za deväť mesiacov výrazný pokles čistého zisku, pod čo sa podpísali odpisy z hodnoty niektorých aktív. Prevádzkový zisk však prekonal očakávania a spoločnosť v rámci tohto ukazovateľa upravila svoju prognózu na celý rok smerom nahor.Enel uviedol, že čistý zisk za obdobie od januára do konca septembra dosiahol 813 miliónov eur. Medziročne to predstavuje pokles o 73 %.Na druhej strane, zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) vzrástol o 10,5 % na 13,27 miliardy eur. To je tesne nad očakávaniami analytikov, ktorí počítali s EBITDA na úrovni 13,21 miliardy eur.Firma následne zvýšila svoj odhad EBITDA na celý rok 2019. Enel, ktorý je z pohľadu trhovej kapitalizácie najväčšou spoločnosťou v Taliansku, uviedol, že za celý rok očakáva EBITDA na úrovni 17,8 miliardy eur. Pôvodne počítal s týmto ziskom na úrovni 17,4 miliardy eur.