Bielu vranu udeľovali po sedemnásty raz, ocenenie získali novinári, ochranár prírody, prokurátor aj umelkyňa (video+foto)

Riaditeľ, ktorý odmietol prepúšťať

Novinárska sloboda a integrita

Odstavený prokurátor

Umelkyňa predvolaná na výsluch





Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Udeľuje sa ako poďakovanie tým, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť a konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt či princípov, a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria či zažiť odsúdenie.



Každoročne organizátori udeľujú aj ocenenie Biela vrana za dlhodobý prínos ľuďom, ktorí dlhé roky presadzujú verejnoprospešné riešenia často na úkor seba či proti hlavnému prúdu spoločnosti.



Laureátov vybrala Rada Bielej vrany, ktorej členmi sú novinár Tomáš Němeček, herečka Táňa Pauhofová, kazateľ Cirkvi Bratskej Daniel Pastirčák, právnička a zástupkyňa Via Iuris Eva Kováčechová, teoretik a historik umenia Július Barczi, publicistka a zakladateľka Amnesty International na Slovensku Marta Šimečková a riaditeľka združenia Bystriny Zuzana Wienk. Ocenenie organizuje občianske združenie Bystriny.





18.11.2024 (SITA.sk) - Po sedemnásty raz udelili ocenenie Biela vrana za občiansku odvahu a obhajobu verejného dobra. Tento rok ocenili štyri príbehy šiestich aktérov, ktorí si ocenenia prevzali počas slávnostného večera v bratislavskej Starej tržnici.Ocenenie Biela vrana získal ochranár prírody Milan Olekšák a novinári Adel Ghannam, Michal Kovačič a Viktor Vincze. Ocenenie si prevzali aj prokurátor Michal Šúrek a vizuálna umelkyňa Ilona Németh.Ako organizátori ocenenia priblížili, všetky štyri príbehy spája vernosť najhlbším hodnotám ich poslaní, ktoré nestrácajú ani po tlaku či postihoch. Rovnako ich spája obrana demokratických inštitúcií a pilierov.V čase, keď sa tieto piliere stali predmetom politického oslabovania, sú podľa organizátorov činy a príbehy laureátov pre spoločnosť životne dôležité.Podľa členky Rady Bielej vrany Zuzany Wienk príbehy tohtoročných Bielych vrán ukazujú dôležitosť obrany demokratických pilierov pre budúcnosť Slovenska, bez ohľadu na to, či ide o verejnú, alebo súkromnú sféru.Prvý laureát Milan Olekšák je celoživotným ochranárom prírody, ktorý od jesene 2022 viedol Národný park Slovenský kras. Ako organizátori pripomenuli, Olekšák park úspešne previedol procesom zonácie, ktorú aj odborníci označili za vzorovú. Ministerstvo ho však vyzvalo, aby prepustil šesť ľudí.Olekšák to odmietol a ministerstvu odkázal, aby začalo šetriť na štátnych tajomníkoch. Olekšák preto o svoju funkciu prišiel. Bielu vranu tak získal za dôslednú obranu verejnej inštitúcie, vernosť odbornosti a princípom ochrany prírody, a to aj napriek tlaku.„Ocenením symbolicky vyjadrujeme aj podporu všetkým odvolaným odborníkom, ktorí rozumejú tomu, že kvalita života človeka je závislá od kvality životného prostredia,“ uviedol člen Rady Bielej vrany Daniel Pastirčák.Olekšák si ocenenie neprevzal osobne pre dlhodobo plánovanú cestu. Cenu za neho prevzali jeho kolegovia Katarína Briestenská a Roman Burčák.Druhým oceneným príbehom je príbeh novinárskeho vzopätia sa voči zásahom do výkonu práce v televízii Markíza. Viedli ho Adel Ghannam, Michal Kovačič a Viktor Vincze.„Rokovali s vedením, zakladali s kolegami odbory a o pomeroch vnútri napokon prehovorili verejne,“ pripomenuli organizátori ocenenia s tým, že Kovačič napokon prišiel o prácu, Vincze čelí finančným postihom a prišiel o moderovanie populárnej šou, a Ghannam z televízie odišiel dobrovoľne.Ocenenie im udelili za obhajobu novinárskej slobody a integrity a jej uprednostnenie pred osobnými záujmami a pozíciami. Kovačič sa vyjadril, že aj tento príbeh ukazuje, že ozvať sa proti neprávosti a porušovaniu pravidiel má zmysel. „Bez ohľadu na to, ako zdanlivo veľký súper stojí na druhej strane. Mlčanie umožňuje nespravodlivosti rásť,“ zdôraznil Kovačič.Tretím laureátom je dlhoročný prokurátor Michal Šúrek, ktorý uplynulé štyri roky pracoval na Úrade špeciálnej prokuratúry. Organizátori pripomenuli, že Šúrek dostal pred súd dve úplatkárske kauzy Dušana Kováčika. V jednej je odsúdený právoplatne a v druhej zatiaľ neprávoplatne.„Dozoroval tiež politicky citlivý prípad známy ako Očistec. Po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry ho preradili na referát väzenstva, neskôr ho obvinili a všetky spisy mu vzali,“ priblížili organizátori príbeh Šúreka.Bielu vranu prokurátor získal ako poďakovanie a ocenenie za odvahu pri stíhaní najzávažnejších trestných činov bez ohľadu na to, či išlo o vysokopostavených ľudí, alebo nadriadených. Opodstatnenosť jeho práce v niektorých prípadoch už potvrdili aj súdy.Člen Rady Bielej Vrany, ktorý ocenenie Šúrekovi odovzdal, považuje toto poďakovanie v čase politických útokov na inštitucionálnu infraštruktúru právneho štátu za mimoriadne dôležité.Štvrtou ocenenou za dlhodobý prínos je vizuálna umelkyňa Ilona Németh, ktorá svojou tvorbou nastavuje spoločnosti zrkadlo.„Venovala sa holokaustu, menšinám aj kritike pomerov v Maďarsku. Okrem toho sa angažuje aj občiansky,“ podotkli organizátori a priblížili, že umelkyňa iniciovala výzvu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (SNS). Polícia ju následne predvolala na výsluch.Umelkyňa je súčasťou platformy Otvorená kultúra a tiež iniciatívy Kultúrny štrajk. Bielu vranu získala za dlhodobý prínos, najmä za obhajobu slobody umeleckej tvorby, občianske a hodnotové postoje vo verejnom priestore a ich prepájanie s umením. Ocenili ju aj za kontinuálnu podporu iniciatív na obranu inštitucionálneho ukotvenia demokracie.