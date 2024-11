V policajnej cele v Galante zomrel 56-ročný muž, donucovacie prostriedky proti nemu neboli použité, tvrdí Solák

Zintenzívnia kontrolu a preškoľovanie

Úmrtia v Košiciach a Žiline

18.11.2024 (SITA.sk) - V cele policajného zaistenia v Galante zomrel v nedeľu napoludnie 56-ročný muž, ktorý v sobotu pod vplyvom alkoholu spôsobil dopravnú nehodu. O udalosti informoval prezident Policajného zboru Ľubomír Solák , podľa ktorého policajti voči mužovi nepoužili žiadne donucovacie prostriedky.Zaistený muž bol v nedeľu pri kontrole o 12:00 v poriadku, o pol hodinu si dozorujúci policajt všimol, že sa nehýbe. Privolaná RZP konštatovala smrť, prípad si prevzal Úrad inšpekčnej služby. Je to v priebehu novembra už tretí prípad úmrtia človeka po kontakte s políciou.Podľa Ľubomíra Soláka je cieľom vedenia polície identifikovať príčiny, prečo sa niektoré udalosti dejú. „Je to určite psychologické vyšetrenie policajtov nielen pri nástupe, ale aj periodicky, ktoré nám bude odhaľovať ich aktuálny stav. Aj kvalita komunikácie medzi nadriadenými a podriadenými, aby sme mohli identifikovať ich problémy," povedal Solák.Ešte v priebehu tohto týždňa upraví intenzitu kontrolnej činnosti a preškoľovania policajtov, pretože v tejto oblasti boli identifikované viaceré procesy formálnosti. „Vačšina policajtov je slušných a pracuje podľa zákona,“ zdôraznil Solák na tlačovej besede k aktuálnym udalostiam.Od 1. decembra budú policajti v rámci pilotného projektu používať telové kamery v Bratislave a Košiciach. Kamera bude dokumentovať správanie a postup policajta pri služobnom zákroku, zároveň slúžiť na ochranu policajta, aby jeho tvrdenia boli doložené zvukovým a obrazovým záznamom.Cieľom vedenia Policajného zboru je podľa Soláka dostať telové kamery do všetkých krajov, bude však potrebné vytvoriť aj zabezpečené serverové úložisko veľkého množstva dát.Začiatkom novembra policajt v Košiciach zaistil osobu pri trestnom čine a následne jej pôsobil viaceré zranenia hlavy, tváre a ďalších častí tela, čo viedlo k opuchu mozgu ťažkého stupňa. Postihnutá osoba zomrela na následky týchto zranení 6. novembra po prevoze do Univerzitnej nemocnice (UNLP) v Košiciach a vykonaní operačného zákroku.Policajt čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu zabitia a bude prepustený zo zboru, druhý člen hliadky je postavený mimo službu a prebieha proces jeho prepustenia zo služobného pomeru.Ďalší muž zomrel po policajnom zákroku v sobotu večer v Tepličke nad Váhom v okrese Žilina. Okolnosti prípadu vyšetruje Úrad inšpekčnej služby, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre usmrtenie. Ľubomír Solák potvrdil, že hliadka v tomto prípade použila taser, hmaty, chvaty a putá. Pri čakaní na RZP došlo k zlyhávaniu životných funkcií zadržaného muža.Policajti sú momentálne na dovolenke. Polícia zatiaľ nemá k dispozícii znalecký posudok, či existuje súvislosť medzi použitím tasera a úmrtím osoby.