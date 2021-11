Bielu vranu získali prvýkrát v histórii iba ženy, ocenená je aj Matovičom kritizovaná Baťová

Príklad riešenia, ako prekonať krízu

17.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ocenenie Biela vrana si tento rok prevzala nezávislá poslankyňa obce Varín Lenka Ticháková, riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová a psychologička Soňa Holúbková. PR manažérka bARSdobrýchýr Zuzana Golianová podotkla, že prvý raz v 14-ročnej histórii ocenenia sú všetkými laureátmi ženy.Ocenenie Bielej vrany môžu získať ľudia za spoločensky prínosný a odvážny občiansky čin. Funguje však aj ako poďakovanie ochotným ľuďom brániacim pravdu a spravodlivosť, ktorí potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie.Od roku 2008 si ocenenie prevzalo viac ako 50 osobností a skupín. Vlani získali ocenenie predseda Okresného súdu v Žiline Jaroslav Macek, študenti z koalície Za našu FIIT, akademik Andrej Belák a manželia Nátherovci, ktorí sa desiatky rokov venujú komunitnej práci.„Všetky tohtoročné laureátky upriamujú našu pozornosť na to, čo potrebujeme, aby sa naša demokracia tiež zregenerovala a stala silnou. Zároveň nám svojím príkladom ponúkajú riešenia, ako by sme mohli spoločne prekonať súčasnú krízu, ktorá sa v súčasnosti vyostruje,“ povedala médiám členka Rady Bielej vrany Zuzana Wienk.Podľa členky Rady Evy Kováčechovej laureátka Lenka Ticháková ukazuje silu a dôležitosť každého pre zdravie demokracie, najmä v časoch krízy. Ticháková sa vo svojej obci dlhodobo snaží nájsť nový názov pre ulicu Dr. Jozefa Tisa. Pátrala v archívoch, získala stanovisko historikov, robila osvetu a tlačila na zmenu, no v obci čelí urážkam a nepochopeniu. Wienk si myslí, že druhá ocenená Zuzana Baťová sa vďaka svojmu prístupu stala symbolom integrity nezávislej štátnej služby. Vníma totiž, že Baťová ukázala, aké kľúčové je mať nezávislé sebavedomé inštitúcie, ktoré bránia vládu práva, aj keď volení predstavitelia zneužívajú svoju moc a postavenie.Za dlhodobý prínos bola tento rok ocenená psychologička Soňa Holúbková, ktorá sa tridsať rokov venuje ľuďom s postihnutím. Členka Rady Bielej vrany Táňa Pauhofová poznamenala, že Holúbková pripomína, že demokracia nemôže byť tyraniou väčšiny. „Bude silná len vtedy, keď bude prijímajúca pre všetkých. Keď bude dávať rovnoprávny priestor aj tým, ktorých hlasy málo počuť alebo sú nevypočuté. Za inklúziu sa zasadzovala nekonfrontačne skôr vytváraním priestoru pre spájanie, rovnocenný ľudský zážitok, vytrvalo bez zraku kamier a médií,“ doplnila Pauhofová.Laureátov aktuálneho 14. ročníka vybrala Rada Bielej vrany, ktorá hodnotila nominácie predložené organizátorom ocenenia. Medzi členov Rady patrí novinár Tomáš Němeček, herečka Táňa Pauhofová, kazateľ Cirkvi Bratskej Daniel Pastirčák, právnička a zástupkyňa Via Iuris Eva Kováčechová, riaditeľ kultúrneho centra Stanica-Záriečie zo Žiliny Marek Adamov a publicistka a zakladateľka Amnesty International Marta Šimečková.