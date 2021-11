Miloš Zeman vymenuje Petra Fialu do funkcie premiéra, je známy dátum

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.11.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda českej Občianskej demokratickej strany (ODS), líder koalície SPOLU a kandidát na premiéra Petr Fiala sa v stredu stretol s prezidentom Milošom Zemanom. Ako uvádza web TV Nova, prezident sľúbil Fialovi, že ho vymenuje do pozície predsedu vlády v piatok 26. novembra.Fiala na stretnutí predstavil Zemanovi zoznam všetkých ministrov, pričom „hlava štátu“ mala výhradu k jednému menu. Prezident by mohol vymenovať vládu ako celok do druhého decembrového týždňa.Vo vláde pod vedením Fialu bude okrem koalície Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) aj pirátska strana PirSTAN. V 200-člennej Snemovni sa bude opierať o hlasy 108 poslancov.