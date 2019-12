Biely dom sa nezúčastní na ďalšom vypočúvaní v rámci impeachmentu

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 7. decembra (TASR) - Biely dom sa nezúčastní na ďalšom vypočúvaní výboru Snemovne pre súdnictvo, ktoré kongresmani stanovili v rámci vyšetrovania amerického prezidenta Donalda Trumpa na pondelok (9. decembra), informovala agentúra AP.Rozhodnutie prišlo v piatok listom od právneho poradcu Bieleho domu Pata Cipolloneho. V liste adresovanom demokratickému predsedovi Výboru pre súdnictvo Jerroldovi Nadlerovi sa výslovne nehovorí o odmietnutí účasti Bieleho domu. Vysokopostavený predstaviteľ Trumpovej administratívy však po zverejnení dvojodsekového listu uviedol, že to bolo to, čo chcel odkomunikovať.Cipollone v liste obviňuje demokratov zo Snemovne reprezentantov, ktorí vedú vyšetrovanie, želen plytvajú časom Ameriky a tvrdí, že prijatie článkov o ústavnej obžalobe proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi by znamenaloRozhodnutie Bieleho domu prišlo iba deň po tom, ako predsedníčka Snemovne reprezentantov Kongresu USA Nancy Pelosiová oznámila, že poverila výbor Snemovne pre súdnictvo, aby vypracoval návrh ústavnej žaloby (impeachmentu) na prezidenta Trumpa.Biely dom mal do piatku večera informovať výbor Snemovne pre súdnictvo o tom, či chce mať právne zastúpenie na pondelkovom pojednávaní výboru, zameranom na správu, ktorú nedávno zverejnil Výbor pre tajné služby Snemovne reprezentantov a mohla by viesť k vypracovaniu ústavnej žaloby na prezidenta Trumpa.