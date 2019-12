Bloomberg odmietol tvrdenia, že si chce kúpiť Biely dom

Michael Bloomberg, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 7. decembra (TASR) - Uchádzač o nomináciu Demokratickej strany pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2020 a jeden z najbohatších ľudí na svete Michael Bloomberg odmietol tvrdenia iných uchádzačov o nomináciu demokratov, že si chce miesto v Bielom dome kúpiť. Informolala o tom BBC.Bloomberg, ktorý je bývalým starostom mesta New York, vstúpil do predvolebnej kampane až koncom novembra a podľa najnovších prieskumov verejnej mienky medzi registrovanými demokratickými voličmi je so štyrmi percentami preferencií na piatom mieste z 15 uchádzačov o demokratickú nomináciu.povedal Bloomberg v rozhovore pre televíziu CBS, po výzve, aby zareagoval na tvrdenia ďalších dvoch uchádzačov o demokratickú nomináciu, ktorí tvrdia, že si chce voľby kúpiť.Senátorka Elizabeth Warrenová v politickej reklame odvysielanej Bloombergovou televíziou Bloomberg TV miliardára obvinila, že sa pokúša kúpiť si voľby, aby sa vyhol plateniu vyšších daní.Ďalší uchádzač o nomináciu Bernie Sanders minulý týždeň povedal, že Bloomberg si za svoje miliardy nechce