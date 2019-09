Biely dom sa zaprisahal, že bude odolávať hystérii demokratov

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. septembra (TASR) - Biely dom vydal vo štvrtok vyhlásenie, že sa bude brániť protidemokratov. Vyjadrenie v tomto znení vyšlo po zverejnení podrobností zo sťažnosti nemenovaného, utajeného informátora, podľa ktorého sa americký prezident Donald Trump snažil ovplyvniť Ukrajinu tak, aby mu pomohla k znovuzvoleniu v prezidentských voľbách v roku 2020.uviedla vo vyhlásení Trumpova hovorkyňa Stephanie Grishamová, ktorú citovala agentúra AFP.dodala hovorkyňa.Zo sťažnosti utajeného informátora, zverejnenej vo štvrtok, vyplýva, že Trump v júlovom telefonáte naliehal na svojho ukrajinského partnera Volodymyra Zelenského, aby ukrajinská prokuratúra vyšetrovala jeho demokratického súpera Joea Bidena. Predstavitelia Bieleho domu sa následne snažilik záznamu telefonátu.Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová vo štvrtok na pravidelnej týždennej tlačovej konferencii podľa agentúry AP uviedla, že sťažnosť informátora z prostredia tajných služieb dokazuje, že prezident Trump oslabuje národnú bezpečnosť a snaží sa to ešte aj zatajiť.Trumpovo naliehanie na Ukrajinu, aby vyšetrovala Trumpovho politického súpera Bidena, podľa nej ukazuje, žeamerických volieb.dodala Pelosiová.Zastáva názor, že hrubý prepis telefonátu so Zelenským, ktorý Biely dom zverejnil v stredu, prezidenta neočisťuje.vyhlásila.Sťažnosť sa stala podkladom pre spustenie vyšetrovania v Kongrese, ktoré môže viesť k impeachmentu prezidenta (ústavnej žalobe voči nemu). V sťažnosti informátora sa uvádza, že Trump zneužil svoje právomoci, keď "žiadal zasahovanie cudzej krajiny" do budúcoročných prezidentských volieb v USA.Trump akékoľvek protizákonné konanie odmieta.