RTVS pripravuje špeciálne vysielanie pre nepočujúcich

RTVS Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) - Medzinárodný deň nepočujúcich si aj tento rok pripomenie RTVS špeciálnym vysielaním. Na nedeľu 29. septembra pripravila Jednotka tlmočenie spravodajských relácií do slovenského posunkového jazyka. Dvojka prinesie špeciálne relácie venované problematike nepočujúcich v sobotu 28. septembra. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.Tematické vysielanie k Medzinárodnému dňu nepočujúcich čaká divákov Dvojky v sobotu 28. septembra, ktoré o 14.20 h otvorí každoročný špeciál relácie Televízny klub nepočujúcich. Tvorcovia magazínu sa tento rok zamerali na problematiku komunikácie. Predstavia tlmočníkov a ich profesiu, ktorá napomáha prekonávať komunikačné bariéry. O 14.50 h bude nasledovať talkšou Anjeli strážni, v ktorej Alena Heribanová vyspovedala moderátorku Televízneho klubu nepočujúcich Iris Domancovú.V nedeľu (29. 9.) odvysiela Jednotka všetky relácie, filmy, diskusie i spravodajské relácie so skrytými titulkami alebo s prekladom do slovenského posunkového jazyka. Spravodajské relácie, ktoré budú v nedeľu vysielané naživo, budú tlmočené do slovenského posunkového jazyka.uzavrela Turnerová.