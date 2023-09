Biely dom varuje pred rozmiestnením srbských vojakov a techniky pri Kosove, vyzýva k ich stiahnutiu

Srbská armáda pozdĺž hraníc

Varovania z Washingtonu

30.9.2023 (SITA.sk) - Pri hraniciach Srbska a Kosova je zhromaždené bezprecedentné množstvo srbských vojakov a techniky, varoval Biely dom. Zároveň vyzval Belehrad, aby ich okamžite stiahol. Na svojej webstránke o tom informuje denník The Guardian.„Monitorujeme veľké rozmiestnenie srbskej armády pozdĺž hraníc s Kosovom, ktoré zahŕňa bezprecedentné rozmiestnenie pokročilého srbského delostrelectva, tankov a mechanizovaných peších jednotiek,“ povedal hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby.„Ide o veľmi destabilizujúci vývoj, ku ktorému došlo za posledný týždeň, a my vyzývame Srbsko, aby stiahlo sily z hraníc a znížilo napätie,“ dodal.Poradca amerického prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan uviedol, že telefonoval s kosovským premiérom Albinom Kurtim , aby s ním prediskutoval eskaláciu v regióne.Americký minister zahraničia Antony Blinken zase hovoril so srbským prezidentom Aleksandarom Vučićom a vyzval na okamžitú deeskaláciu a návrat k predošlej dohode o normalizácii vzťahov s Kosovom.Varovania z Washingtonu prišli na konci týždňa zvýšeného napätia, ktoré vyvolal prepad dobre vyzbrojených srbských polovojenských jednotiek na hliadku kosovskej polície, pri ktorom bol zabitý policajt. V nasledujúcej bitke pri dedine Banjskë zahynuli traja srbskí ozbrojenci.Mierové sily KFOR v Kosove vedené Severoatlantickou alianciou (NATO) posilnili britskí vojaci. Bidenova administratíva uviedla, že so spojencami vedie konzultácie, aby zabezpečila, že postoj KFOR „zodpovedá hrozbe“.