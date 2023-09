Občiansku povinnosť si plnia aj turisti v najvyššie položenej volebnej miestnosti na Štrbskom Plese (foto)

Turisti s voličskými preukazmi

Spojili túru s občianskou povinnosťou

Najvyššie položená volebná miestnosť

30.9.2023 (SITA.sk) - Možnosť voliť v najvyššie položenej volebnej miestnosti na Slovensku, ktorá sa nachádza na Štrbskom Plese, v sobotu využíva viacero turistov. Mnohí sa zhodli na tom, že spojili príjemné s užitočným.Do volebnej miestnosti štvrtého volebného okrsku v jednom z miestnych hotelov chodia už od rána. Potvrdil to pre agentúru SITA podpredseda okrskovej komisie Ján Hrušovský. Približne do 13:00 tam podľa jeho slov odvolilo asi tristo voličov, z toho tridsať miestnych.Väčšinu voličov na Štrbskom Plese, ktoré patrí pod obec Štrba (okr. Poprad), tvoria podľa Hrušovského turisti a rekreanti s voličskými preukazmi. Ako povedal, v porovnaní s predošlými parlamentnými voľbami je ich počet zatiaľ porovnateľný.„Minule tu bolo na voličské preukazy asi 500 voličov a k tomu 80 miestnych,“ zhodnotil. Voľby majú podľa jeho slov zatiaľ bezproblémový priebeh.„Keďže sme na najvyššom mieste na Slovensku vo výške 1 310 metrov, je to aj populárne miesto na volenie,“ dodal. Väčší nápor tam očakávajú po 17:00, keď sa budú turisti vracať z túr. „Prichystaní sme dobre, máme okolo osemsto hlasovacích lístkov, rátam s účasťou okolo 500 či 600 voličov do večera,“ uviedol Hrušovský.Príjemné jesenné počasie na Štrbskom Plese si v sobotu vychutnávalo viacero turistov. Nechýbali medzi nimi ani Bratislavčania či Česi, ktorí využili predĺžený víkend vďaka štátnemu sviatku.„Vzhľadom k tomu, že sme chceli trošku pozrieť Tatry, spojili sme príjemné s užitočným a hlavne s občianskou povinnosťou. Dúfali sme, že budú Tatry voľnejšie, ale vzhľadom k tomu, že naši českí susedia majú voľno 28. septembra, je to tu trošku plnšie,“ zhodnotila pre SITA turistka a volička Katarína z Bratislavy. O tom, koho definitívne voliť, sa podľa jej slov rozhodla tri dni pred voľbami.„Mám rád Tatry, baví ma chodiť po horách, tak sme to chceli využiť a voliť na najvyššom položenom mieste na Slovensku,“ poznamenal ďalší turista Štefan z Bratislavy. Túto možnosť využila aj pätica Bratislavčaniek, ktoré Tatry navštívili v rámci dámskej jazdy.„Ideme s dievčatami na Rysy. Popritom sme prišli odvoliť, pretože sme si vybavili volebné preukazy, takže si chceme ako občania splniť svoje povinnosti,“ uviedla pre SITA za skupinku Janka.