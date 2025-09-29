|
Pondelok 29.9.2025
Meniny má Michal, Michaela
Denník - Správy
29. septembra 2025
Biely dom zverejnil mierový plán pre Pásmo Gazy, Izrael s ním súhlasí
Rukojemníci majú byť prepustení do 72 hodín od chvíle, ako dohodu prijme Izrael a Hamas.
Biely dom v pondelok zverejnil americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas a návratom všetkých rukojemníkov - živých aj mŕtvych. Súčasne stanovuje, že v prípade skončenia bojov by Pásmo Gazy prešlo pod správu prechodnej vlády na čele s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. S plánom podľa Trumpa zatiaľ nesúhlasil jedine Hamas, dúfa však, že hnutie sa vyjadrí pozitívne.
Trumpov 20-bodový plán, ktorý zverejnili krátko pred jeho tlačovou konferenciou s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome, predpokladá, že ak obe strany konfliktu budú s návrhom súhlasiť, „vojna sa okamžite skončí“. Od Palestínčanov nevyžaduje, aby odišli z Pásma Gazy - pokiaľ budú chcieť, budú tak môcť urobiť a aj sa slobodne vrátiť.
Rukojemníci majú byť prepustení do 72 hodín od chvíle, ako dohodu prijme Izrael a Hamas. Akonáhle sa všetci dostanú na slobodu, Izrael prepustí zo svojich väzníc 250 Palestínčanov odsúdených na doživotie a 1700 obyvateľov Gazy, ktorí boli zadržaní po útoku Hamasu zo 7. októbra 2023. Za každého izraelského rukojemníka, ktorého pozostatky budú vydané, Izrael vydá pozostatky 15 mŕtvych obyvateľov palestínskej enklávy.
Izraelské sily sa podľa návrhu stiahnu na dohodnuté pozície, aby sa pripravili na prepustenie rukojemníkov. V tom čase budú pozastavené všetky útoky a tiež zmrazené bojové línie, a to až do splnenia podmienok pre úplné postupné stiahnutie izraelských vojakov.
Plán takisto požaduje vytvorenie takzvanej „Rady mieru“, ktorej by predsedal Trump a ktorej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair. Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“ zložený z kvalifikovaných Palestínčanov a medzinárodných expertov, ktorý bude po vojne spravovať Gazu pod Palestínskou samosprávou. Tá podľa návrhu dokončila reformy a je pripravená Pásmo Gazy spravovať.
Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú nijak podieľať. Infraštruktúra Hamasu - vrátane podzemných tunelov a zariadení na výrobu zbraní - má byť zničená. Návrh predpokladá proces demilitarizácie Pásma Gazy. Členovia Hamasu, ktorí sa rozhodnú odovzdať zbrane a zaviažu sa k mierovému spolunažívaniu, budú môcť zostať v Gaze. Tým, ktorí budú chcieť odísť, bude poskytnutý bezpečný prechod do krajín, ktoré ich budú chcieť prijať.
Trump sa na tlačovej konferencii poďakoval Netanjahuovi za to, že súhlasil s mierovým plánom, a vyjadril nádej, že rovnako sa k tomu postaví aj hnutie Hamas. „Dúfam, že dosiahneme mierovú dohodu, a ak ju Hamas odmietne, čo je stále možné, zostane jediný... Ale mám pocit, že dostaneme kladnú odpoveď,“ dodal americký prezident.
Súvisiace články:
Prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom by malo začať platiť v stredu (27. 11. 2024)
Reakcie svetových lídrov na smrť vodcu hnutia Hamas Jahju Sinwára (18. 10. 2024)
Izraelská armáda zabila vodcu Hamasu Jahju Sinvára (18. 10. 2024)
Izraelská armáda tvrdí, že počas akcie v nemocnici Šífa zabila viac ako 140 militantov (21. 3. 2024)
Erdogan: Turecko pevne podporuje lídrov hnutia Hamas (8. 3. 2024)
Hamas v reakcii na dohodu o prímerí navrhuje trojfázový plán, má viesť ku koncu vojny a prepusteniu rukojemníkov (7. 2. 2024)
Viac než pol milióna ľudí v Pásme Gazy čelí katastrofickému hladu, varuje Úrad OSN pre palestínskych utečencov (23. 1. 2024)
Europoslanci vyzvali na trvalé prímerie v Pásme Gazy, znepokojuje ich zhoršujúca sa humanitárna situácia (18. 1. 2024)
Mohli by mať Palestínčania vlastný štát? Izrael to z jedného dôvodu absolútne odmieta (14. 12. 2023)
Hamas prepustil 12 rukojemníkov, z izraelských väzení prepustia dokopy 30 Palestínčanov (28. 11. 2023)
