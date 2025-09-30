Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

30. septembra 2025

V Bratislave sa bude opäť protestovať proti konsolidácii, odborári sa zídu pred parlamentom


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia verejných financií Konsolidačný balíček Odborári protivládny protest

V utorok sa uskutoční ďalší protest proti konsolidácii. Tentokrát je organizovaný Konfederáciou odborových zväzov (KOZ) SR. Protest sa ...



zj5a8201 676x399 30.9.2025 (SITA.sk) - V utorok sa uskutoční ďalší protest proti konsolidácii. Tentokrát je organizovaný Konfederáciou odborových zväzov (KOZ) SR. Protest sa uskutoční 30. septembra od 15:00 v Bratislave pred budovou Národnej rady SR. Zhromaždením chce KOZ SR poukázať na dopady konsolidačných opatrení na pracujúcich občanov.


„Vláda opäť naložila najväčšie bremeno konsolidačného balíka na plecia zamestnancov a rozhodla o ňom bez dialógu, dohody a rešpektu k sociálnym partnerom. Napriek zásadným pripomienkam odborov bol balík presadený a posunutý do parlamentu – a už je na stole u prezidenta SR,“ uviedla KOZ SR.

Ako upozorňuje, čas na zmeny sa rýchlo krát, keďže prijatie konsolidačných opatrení priamo súvisí so zostavením štátneho rozpočtu pre budúci rok. Ten musí byť predložený do 15. októbra. Odbory sa tak stretávajú pred parlamentom, aby vláde a poslancom vyslali jasný signál.


Zdroj: SITA.sk - V Bratislave sa bude opäť protestovať proti konsolidácii, odborári sa zídu pred parlamentom © SITA Všetky práva vyhradené.

