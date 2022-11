Bielymi vranami sú enviroaktivistka, majiteľ Teplárne a udelené bolo i jedno výnimočné ocenenie (foto)

Stopka vodnej nádrži Slatinka

... je ocenenie určené pre spoločensky prínosné a odvážne občianske činy. Je poďakovaním pre ľudí, ktorí sú ochotní bojovať za pravdu a spravodlivosť, preukázali občiansku odvahu činom, v mene verejného prospechu, hodnôt či princípov potlačili vlastné záujmy a pritom podstúpili riziko, príkoria, či zažili odsúdenie.Ocenených bolo už 56 osobností a skupín, medzi nimi napríklad Ján Kuciak Vladimír Crmoman či Ján Benčík Ocenených vyberala Rada Bielej vrany, z nominácií predložených organizátorom ocenenia. Radu tvoria novinár Tomáš Němeček, právnička a zástupkyňa Via Iuris Eva Kováčechová , riaditeľ kultúrneho centra Stanica-Záriečie zo Žiliny Marek Adamov, publicistka a zakladateľka Amnesty International Marta Šimečková, herečka Táňa Pauhofová a kazateľ Cirkvi Bratskej Daniel Pastirčák.

18.11.2022 (Webnoviny.sk) - Bielymi vranami sú enviroaktivistka Martina Paulíková , majiteľ Teplárne Roman Samotný a udelené bolo i jedno výnimočné ocenenie.Tretie ocenenie je otvorené pre každého, kto nejakým spôsobom pomohol Ukrajine a jej obyvateľom po ruskej invázii, prípadne sa pokúsil zmierniť dôsledky vojny. Je to prvýkrát v dejinách ocenenia, kedy sa rada rozhodla udeliť ocenenie symbolicky otvorené pre každého.Pätnásty ročník ocenenia sa niesol v duchu hesla “Obstáť v historických chvíľach a sila nájsť v sebe to najlepšie“, ktoré spája aj ocenené príbehy. V tlačovej správe to uviedla PR manažérka bARSdobrýchýr Zuzana Golianová Martina Pauliková sa temer tri desaťročia usilovala o zastavenie výstavby vodnej nádrže v okolí Slatinky, čo sa tento rok za jej prispenia aj podarilo, keďže vláda vyhlásila oblasť za chránené územie európskeho významu. Štát na území nesmie stavať. Výstavba nádrže by znamenala zaplavenie dediny i vzácnych biotopov.„Tento príbeh jasne ukazuje silu vytrvalosti, principiálnosti a konštruktívneho prístupu aj napriek zdanlivo beznádejnej situácii, ktorá nás ďaleko presahuje. Prístup Martiny Paulíkovej a komunity okolo nej je v našich končinách výnimočný a dokazuje silu občianskej spoločnosti," vyjadrila sa členka Rady Eva Kováčechová Majiteľ kaviarne Tepláreň a dlhoročný LGBTI+ aktivista Roman Samotný bol ocenený za ľudskú odvahu, otvorenosť a za dlhodobé vytváranie bezpečného slobodného priestoru pre LGBTI+ komunitu. To robil i napriek tomu, že sa dlhodobo stupňujú útoky určitej časti spoločnosti.Ocenenie Biela vrana získal aj za vernosť ideálom a odvahu pokračovať v reprezentácii LGBTI+ komunity aj po teroristickom útoku na návštevníkov Teplárne.Členka Rady Zuzana Wienk povedal, že by bolo pochopiteľné, keby sa stiahol, keďže zažil traumu a po útoku sa stal viditeľným terčom. „On mal však silu pretaviť zažitú hrôzu na inšpiráciu a povzbudenie pre celú komunitu. To je veľmi výnimočné. Je povinnosťou spoločnosti urobiť všetko preto, aby sa členovia LGBTI+ komunity cítili bezpečne a slobodne," dodala Wienk.Rada Bielej vrany pripustila, že rozsah pomoci a solidarity pre Ukrajinu nemožno zmapovať, a tiež nemožno zmerať či porovnávať skutky jednotlivcov a skupín, ani príbehy pomoci a odvahy.„Také porovnanie by Rada ani nepovažovala za správne. Správny a odvážny je každý čin, ktorý vychádza z hodnôt a reálnych možností daného jednotlivca. Preto tento rok udeľuje Rada BV výnimočne ocenenie Biela vrana symbolicky skupine vybraných aktérov z najrôznejších častí spoločnosti, ktorých pomoc a podpora boli výnimočné a nespochybniteľné. Tento výber je pripravený v spolupráci so širokým okruhom aktérov a s rešpektom regionálnej, profesijnej, či inej diverzite. Neašpiruje však na objektivitu," uviedol zástupca Rady Tomáš Němeček.Týmto spôsobom sa rada rozhodla vyzdvihnúť prínos jednotlivcov, samospráv, firiem, ale aj mimovládnych organizácií, profesijných skupín či štátu. Riadila sa pritom prieskumom Úradu splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý zmapoval finančné prostriedky, materiálnu pomoc i dobrovoľnícku pomoc.