V Košiciach pribudne viac zelene, mesto chystá výsadbu nových stromov a kríkov

17.11.2022 (Webnoviny.sk) - S nástupom jesene tradične začína aj jesenná výsadba drevín a kríkov v Košiciach. Do príchodu prvých trvalejších mrazov sa vysadí v siedmich mestských častiach (MČ) zverených Správe mestskej zelene v Košiciach celkovo 310 stromov a takmer 4800 kríkov. Nové dreviny doplnia jarnú výsadbu, počas ktorej sa vysadilo 200 stromov a 5400 kríkov. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.Najviac novovysadených stromov, a to 81, pribudne v MČ Košice - Sever, kde sa pokračuje v revitalizácii stromoradia tvoreného krátkovekými inváznymi javorovcami jaseňolistými na Watsonovej ulici, ktoré nahrádzajú lipy malolisté. Rovných 70 stromov bude vysadených nv MČ Košice - Západ, kde sa dokončí v minulom roku začatá revitalizácia stromovej aleje na Hronskej.Najčastejšie zastúpeným druhom vo výsadbe je lipa malolistá. V meste ich pribudne štyridsaťdva, pričom tretinu z tohto počtu tvorí špeciálne šľachtený kultivar Greenspire, ktorý v porovnaní so základným druhom lepšie znáša mestské prostredie. Správa mestskej zelene vysádza prevažne domáce autochtónne druhy, ako sú javory, lipy, jasene, duby a hraby, ktoré tvoria kostru výsadby. Tie dopĺňajú ďalšie druhy, ktoré sa volia podľa špecifík lokality na základe posúdenia projekčného oddelenia aj s ohľadom na estetické a krajinárske požiadavky. Medzi ozdobnými drevinami tradične kraľuje v počte vysadených kusov čerešňa pílkatá, označovaná aj ako sakura alebo japonská čerešňa. Mestská zeleň vysádza v meste rôzne kultivary sakúr, ktoré sa líšia habitom aj farbou kvetu. Vysádza aj ozdobné jablone a slivky, ktoré tiež dokážu očariť kvetmi a niektoré druhy aj purpurovou farbou lístia.