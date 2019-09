Bierleinová zablahoželala Kurzovi k víťazstvu v parlamentných voľbách

Na snímke Brigitte Bierleinová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 29. septembra (TASR) - Víťazovi nedeľňajších parlamentných volieb v Rakúsku - bývalému kancelárovi a predsedovi Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastianovi Kurzovi -, ktorého strana získala podľa predbežných výsledkov viac než 37 percent hlasov, zagratulovala dočasná kancelárka Brigitte Bierleinová. Informovala o tom rakúska stanica OE24.uviedla vo svojom vyhlásení Bierleinová. Dodala, že svoju funkciu bude vykonávaťaž do vymenovania novej vlády.K historickému víťazstvu zagratulovala Kurzovi telefonicky aj šéfka budúcej Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Zdôraznila, že sa teší na ďalšiu spoluprácu na európskej úrovni, ako pre agentúru APA uviedol Kurzov hovorca.reagoval na predbežné výsledky samotný Kurz, ktorého citovala televízna stanica OE24.vyhlásil.vyjadril sa Kurz a dodal, že ide o veľkú zodpovednosť.dodal.Naopak, nespokojnosť s výsledkom volieb vyjadrila šéfka Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) Pamela Rendiová-Wagnerová. Sociálni demokrati totiž so ziskom 22 percent hlasov, ako uvádzajú predbežné výsledky, zaznamenali doteraz najhorší volebný výsledok. V porovnaní s parlamentnými voľbami z roku 2017 stratili 4,9 percentuálneho bodu.vyhlásila Rendiová-Wagnerová. Poďakovala sa však členom svojej strany a vyjadrila presvedčenie, že jej strana v predvolebnom súboji nasadila tie správne témy.Predseda krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Norbert Hofer po volebnej porážke (strana získala predbežne 17 percent hlasov) avizoval, že jeho strana zrejme prejde do opozície a nebude sa usilovať o opätovné vytvorenie koalície s ÖVP.Volebný výsledok podľa jeho slov totiž nenasvedčuje tomu, že by mali začať viesť koaličné rokovania.povedal Hofer a dodal, že z výsledku volieb "nie je nadšený".