Británia po brexite zavedie Magnitského zákon, vyhlásil minister Raab

Na snímke Dominic Raab.

Manchester 29. septembra (TASR) - Británia po tom, ako vystúpi z Európskej únie, zavedie legislatívu, ktorou bude možné zmraziť aktíva osôb zodpovedných za porušovanie ľudských práv. Oznámil to v nedeľu britský minister zahraničných vecí Dominic Raab, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.Spojené štáty v roku 2012 prijali tzv. Magnitského zákon, na základe ktorého Washington zmrazil aktíva a uvalil zákaz udeľovania víz ruským činiteľom spájaným so smrťou Sergeja Magnitského, ruského právnika zatknutého v roku 2008 po tom, ako začal tvrdiť, že ruskí činitelia boli zapletení do rozsiahlych daňových podvodov.Magnitskij zomrel ako 37-ročný v moskovskom väzení v roku 2009, pričom sa predtým sťažoval na zlé zaobchádzanie.vyhlásil Raab na výročnej straníckej konferencii konzervatívcov v Manchestri.Britský parlament vlani schválil tzv. Magnitského dodatok k zákonu o sankciách a praní špinavých peňazí so zámerom poskytnúť vláde právomoc uvaľovať sankcie na ľudí, ktorí sa dopustia hrubého porušovania ľudských práv.Raab neuviedol žiadne ďalšie detaily o tom, čím sa budú plánovaná legislatíva a vládne právomoci líšiť od tých existujúcich.