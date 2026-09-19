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19. septembra 2026
Big Summer Fest 2027 hlási veľké novinky: Premiéra Vengaboys, návraty obľúbených interpretov a rozšírený program aj areál – VIDEO, FOTO
Práve spätná väzba návštevníkov sa výrazne premietla do príprav ročníka 2027. Zelená Voda pri Novom Meste nad Váhom sa opäť pripravuje na veľkú letnú hudobnú jazdu. Big Summer Fest 2027 sa ...
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19.9.2026 (SITA.sk) - Práve spätná väzba návštevníkov sa výrazne premietla do príprav ročníka 2027.
Zelená Voda pri Novom Meste nad Váhom sa opäť pripravuje na veľkú letnú hudobnú jazdu. Big Summer Fest 2027 sa uskutoční počas troch dní – od štvrtka 29. júla do soboty 31. júla 2027 – a vstúpi tak do svojho ďalšieho ročníka s ambíciou nadviazať na úspech z roku 2026, no zároveň priniesť návštevníkom viac priestoru, väčší komfort a nové hudobné zážitky.
Predchádzajúci ročník festivalu Big Summer Fest-u potvrdil, že koncept podujatia postaveného na veľkých svetových hitoch, nostalgii a tanečnej atmosfére si našiel svoje publikum. Počas troch dní sa na Zelenej Vode vystriedali známe mená svetovej aj európskej hudobnej scény a festival podľa zverejnených údajov privítal približne 20-tisíc fanúšikov denne.
Program ponúkol pestrú zostavu interpretov spojených s veľkými hitmi rôznych období. Medzi účinkujúcimi boli napríklad Scooter, Arash, Inna, Eiffel 65, Rednex, Peter Andre, Mr. President, Corona, Ice MC, Lou Bega, Kate Ryan, Safri Duo či DJ Antoine.
Silné meno festivalu podčiarkla aj návštevnosť. Organizátori po skončení ročníka hovorili o troch dňoch plných energie, nostalgie a spoločných zážitkov, ktoré spojili viacero generácií. Dôležitú úlohu však podľa nich nehrali iba jednotlivé koncerty.
Festival sa snažil vytvoriť celkovú atmosféru založenú na tanci, spievaní, stretnutiach s priateľmi a hudbe, ktorú si návštevníci spájajú s rôznymi etapami svojho života.
Práve spätná väzba návštevníkov sa výrazne premietla do príprav ročníka 2027.
„Zaujímavé je, že návštevníci si sami vyslovene pýtali, aby sa niektorí interpreti na Big Summer Fest vrátili aj v ďalšom roku. A práve preto sme sa rozhodli, že viacerých z nich opäť prinesieme aj na ročník 2027. Chceme počúvať ľudí, ktorí na festival chodia – napokon, práve pre nich ho robíme,“ uvádza organizátor festivalu.
A tak sa medzi prvými potvrdenými menami objavujú Loona, Rednex a Lunetic, ktorí už na predchádzajúcich ročníkoch Big Summer Fest vystúpili.
Tentoraz však nepôjde iba o návraty. Vengaboys sa na Big Summer Fest predstavia po prvýkrát. Jedna z ikon tanečnej popmusic prinesie na Zelenú Vodu hity, ktoré sa stali symbolom éry eurodance a popu prelomu tisícročí.
Organizátori zároveň avizujú, že line-up pre rok 2027 bude rozšírený aj o ďalších interpretov, ktorí majú výrazne osloviť generáciu mileniálov. „Zároveň však nechceme festival postaviť iba na opakovaní toho, čo fungovalo. Spätná väzba z roku 2026 nám pomohla identifikovať interpretov, ktorých si publikum žiada, ale zároveň máme ambíciu priniesť aj veľké nové mená, ktoré na Big Summer Fest ešte nevystúpili,“ vysvetľuje usporiadateľ podujatia.
Medzi avizovanými novými menami sa spomínajú aj Las Ketchup, ktoré sa na Slovensku podľa organizátorov doteraz nepredstavili. A tým zoznam pripravovaných prekvapení rozhodne nekončí.
Ročník 2027 nebude väčší iba menami na plagáte. Festivalový areál sa rozšíri, čo otvorí priestor pre väčšie a atraktívnejšie partnerské zóny.
Organizátori chcú, aby boli tieto zóny viac interaktívne a stali sa prirodzenou súčasťou festivalového zážitku. Návštevníci tak dostanú viac priestoru aj na aktivity, oddych a zábavu mimo samotných koncertov. Novinkou majú byť aj ďalšie produkčné prvky, chill zóny a media zone. „Ročník 2027 chceme posunúť opäť o krok ďalej. Základná filozofia festivalu zostáva rovnaká – veľké svetové a európske mená, najväčšie hity a predovšetkým skvelá letná atmosféra,“ hovorí organizátor.
Zároveň však zdôrazňuje, že zmeny nemajú byť samoúčelné. „Nechceme však robiť zmeny len preto, aby boli nové. Každá novinka musí mať svoj význam a musí prispieť k tomu, aby sa ľudia na festivale cítili ešte lepšie.“
Organizátori myslia aj na jednu z praktických stránok festivalu – dopravu. V roku 2027 bude posilnená kyvadlová doprava, ktorá bude fungovať v spolupráci s CK DAKA z Nového Mesta nad Váhom, Piešťan a Trenčína.
Návštevníkov čaká viac denných aj nočných spojov, čo má uľahčiť cestu na festival aj návrat po skončení programu. Ide o ďalší krok, ktorým chce Big Summer Fest zlepšiť celkový komfort návštevníkov a reagovať na skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov.
Rozšírenia sa dočká aj VIP zóna. Jej kapacita bude väčšia a priestory komfortnejšie. Súčasťou nového ročníka bude aj rozšírená ponuka barov a gastronómie. Organizátori tak chcú posunúť nielen samotný hudobný program, ale aj zázemie festivalu.
Jednou z najväčších ambícií organizátorov pre rok 2027 je ešte výraznejší dôraz na dramaturgiu. „Chceme, aby program fungoval ako jeden veľký hudobný príbeh a aby si návštevník počas celého dňa mal z čoho vyberať,“ vysvetľuje usporiadateľ BSF.
Big Summer Fest chce zostať festivalom veľkých hitov, no zároveň ponúknuť program, ktorý bude fungovať ako celok. Nostalgia tak má byť iba jednou časťou celkového zážitku.
„Predovšetkým sa návštevníci môžu tešiť na ďalšiu dávku veľkých hitov a mien, ktoré poznajú z rádií, televízie a tanečných parketov. Big Summer Fest 2027 bude opäť kombináciou nostalgie, energie a veľkej letnej show,“ sľubuje organizátor, pričom prvá várka oznámených interpretov, ktorí sa od 29. do 31.júla 2027 predstavia na Zelenej Vode, je iba začiatkom.
Zdroj: SITA.sk - Big Summer Fest 2027 hlási veľké novinky: Premiéra Vengaboys, návraty obľúbených interpretov a rozšírený program aj areál – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zelená Voda pri Novom Meste nad Váhom sa opäť pripravuje na veľkú letnú hudobnú jazdu. Big Summer Fest 2027 sa uskutoční počas troch dní – od štvrtka 29. júla do soboty 31. júla 2027 – a vstúpi tak do svojho ďalšieho ročníka s ambíciou nadviazať na úspech z roku 2026, no zároveň priniesť návštevníkom viac priestoru, väčší komfort a nové hudobné zážitky.
Rok 2026 ukázal silu festivalu
Predchádzajúci ročník festivalu Big Summer Fest-u potvrdil, že koncept podujatia postaveného na veľkých svetových hitoch, nostalgii a tanečnej atmosfére si našiel svoje publikum. Počas troch dní sa na Zelenej Vode vystriedali známe mená svetovej aj európskej hudobnej scény a festival podľa zverejnených údajov privítal približne 20-tisíc fanúšikov denne.
Program ponúkol pestrú zostavu interpretov spojených s veľkými hitmi rôznych období. Medzi účinkujúcimi boli napríklad Scooter, Arash, Inna, Eiffel 65, Rednex, Peter Andre, Mr. President, Corona, Ice MC, Lou Bega, Kate Ryan, Safri Duo či DJ Antoine.
Silné meno festivalu podčiarkla aj návštevnosť. Organizátori po skončení ročníka hovorili o troch dňoch plných energie, nostalgie a spoločných zážitkov, ktoré spojili viacero generácií. Dôležitú úlohu však podľa nich nehrali iba jednotlivé koncerty.
Festival sa snažil vytvoriť celkovú atmosféru založenú na tanci, spievaní, stretnutiach s priateľmi a hudbe, ktorú si návštevníci spájajú s rôznymi etapami svojho života.
Návštevníci si vypýtali návraty. Prichádza aj veľká premiéra
Práve spätná väzba návštevníkov sa výrazne premietla do príprav ročníka 2027.
„Zaujímavé je, že návštevníci si sami vyslovene pýtali, aby sa niektorí interpreti na Big Summer Fest vrátili aj v ďalšom roku. A práve preto sme sa rozhodli, že viacerých z nich opäť prinesieme aj na ročník 2027. Chceme počúvať ľudí, ktorí na festival chodia – napokon, práve pre nich ho robíme,“ uvádza organizátor festivalu.
A tak sa medzi prvými potvrdenými menami objavujú Loona, Rednex a Lunetic, ktorí už na predchádzajúcich ročníkoch Big Summer Fest vystúpili.
Tentoraz však nepôjde iba o návraty. Vengaboys sa na Big Summer Fest predstavia po prvýkrát. Jedna z ikon tanečnej popmusic prinesie na Zelenú Vodu hity, ktoré sa stali symbolom éry eurodance a popu prelomu tisícročí.
Organizátori zároveň avizujú, že line-up pre rok 2027 bude rozšírený aj o ďalších interpretov, ktorí majú výrazne osloviť generáciu mileniálov. „Zároveň však nechceme festival postaviť iba na opakovaní toho, čo fungovalo. Spätná väzba z roku 2026 nám pomohla identifikovať interpretov, ktorých si publikum žiada, ale zároveň máme ambíciu priniesť aj veľké nové mená, ktoré na Big Summer Fest ešte nevystúpili,“ vysvetľuje usporiadateľ podujatia.
Medzi avizovanými novými menami sa spomínajú aj Las Ketchup, ktoré sa na Slovensku podľa organizátorov doteraz nepredstavili. A tým zoznam pripravovaných prekvapení rozhodne nekončí.
Väčší areál má priniesť viac zážitkov
Ročník 2027 nebude väčší iba menami na plagáte. Festivalový areál sa rozšíri, čo otvorí priestor pre väčšie a atraktívnejšie partnerské zóny.
Organizátori chcú, aby boli tieto zóny viac interaktívne a stali sa prirodzenou súčasťou festivalového zážitku. Návštevníci tak dostanú viac priestoru aj na aktivity, oddych a zábavu mimo samotných koncertov. Novinkou majú byť aj ďalšie produkčné prvky, chill zóny a media zone. „Ročník 2027 chceme posunúť opäť o krok ďalej. Základná filozofia festivalu zostáva rovnaká – veľké svetové a európske mená, najväčšie hity a predovšetkým skvelá letná atmosféra,“ hovorí organizátor.
Zároveň však zdôrazňuje, že zmeny nemajú byť samoúčelné. „Nechceme však robiť zmeny len preto, aby boli nové. Každá novinka musí mať svoj význam a musí prispieť k tomu, aby sa ľudia na festivale cítili ešte lepšie.“
Viac spojov cez deň aj v noci
Organizátori myslia aj na jednu z praktických stránok festivalu – dopravu. V roku 2027 bude posilnená kyvadlová doprava, ktorá bude fungovať v spolupráci s CK DAKA z Nového Mesta nad Váhom, Piešťan a Trenčína.
Návštevníkov čaká viac denných aj nočných spojov, čo má uľahčiť cestu na festival aj návrat po skončení programu. Ide o ďalší krok, ktorým chce Big Summer Fest zlepšiť celkový komfort návštevníkov a reagovať na skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov.
Väčšia VIP zóna aj širšia ponuka gastronómie
Rozšírenia sa dočká aj VIP zóna. Jej kapacita bude väčšia a priestory komfortnejšie. Súčasťou nového ročníka bude aj rozšírená ponuka barov a gastronómie. Organizátori tak chcú posunúť nielen samotný hudobný program, ale aj zázemie festivalu.
Program ako jeden veľký hudobný príbeh
Jednou z najväčších ambícií organizátorov pre rok 2027 je ešte výraznejší dôraz na dramaturgiu. „Chceme, aby program fungoval ako jeden veľký hudobný príbeh a aby si návštevník počas celého dňa mal z čoho vyberať,“ vysvetľuje usporiadateľ BSF.
Big Summer Fest chce zostať festivalom veľkých hitov, no zároveň ponúknuť program, ktorý bude fungovať ako celok. Nostalgia tak má byť iba jednou časťou celkového zážitku.
„Predovšetkým sa návštevníci môžu tešiť na ďalšiu dávku veľkých hitov a mien, ktoré poznajú z rádií, televízie a tanečných parketov. Big Summer Fest 2027 bude opäť kombináciou nostalgie, energie a veľkej letnej show,“ sľubuje organizátor, pričom prvá várka oznámených interpretov, ktorí sa od 29. do 31.júla 2027 predstavia na Zelenej Vode, je iba začiatkom.
Zdroj: SITA.sk - Big Summer Fest 2027 hlási veľké novinky: Premiéra Vengaboys, návraty obľúbených interpretov a rozšírený program aj areál – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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