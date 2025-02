Bihariová: Voliči Smeru sú nespokojní, pretože im nesplnili nič z toho, čo sľúbili. Z Fica je premiér zemegule v role youtubera

dodala.

15.2.2025 (SITA.sk) - Voliči strany Smer-SD sú nespokojní, pretože im nesplnili nič z toho, čo sľúbili. Uviedla to poslankyňa Irena Bihariová PS ) v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy . Ako uviedla, je pre ňu nepochopiteľné, prečo si predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) „pomýlil rolu premiéra Slovenska s rolou premiéra zemegule a preštylizoval sa do role youtubera”.Hnutie Progresívne Slovensko v najnovších prieskumoch preferencií víťazí. Podľa Bihariovej voličom Smeru prekáža, že nedoručili veci, ktoré sľúbili. Ako pripomenula, ľuďom sľúbili, že prinesú mier, stabilitu, poriadok, a sociálne istoty.„Ale nič z toho momentálne nemáme, lebo sa len vybavujeme o tom, ako prelátame a predelíme rezorty, aby sme uspokojili vôbec nároky jednotlivých nahnevaných a rebelujúcich poslancov a aby vládna väčšina bola vôbec schopná prevádzky parlamentu,” vyhlásila poslankyňa s tým, že voliči nie sú nadšení ani z toho, že sa premiér chodí radiť o ich budúcnosti s Ruskom. „Tu sme už raz boli a ľudia si to neželajú,"Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) v relácii uviedol, že prieskumom neverí. V skutočnosti má podľa neho Smer-SD viac percent, než ukazujú aktuálne prieskumy. „My máme percentá v prieskume na úrovni nášho volebného výsledku, preto nechápem, prečo sa hovorí, že voliči Smeru su nespokojní,” uviedol Gašpar a vyhlásil, že ich voliči sú nespokojní len preto, že zatiaľ nie je vyvodzovaná zodpovednosť voči osobám, ktoré na Slovensku vládli v rokoch 2020 až 2023.