Gašpar: Strana Smer-SD chce, aby vládu podporovalo 79 poslancov, všetko závisí od Hlasu a SNS

SNS a Hlas čelia ultimátu

Rokovať treba aj s vylúčenými poslancami

15.2.2025 (SITA.sk) - Strana Smer-SD chce, aby vládu podporovalo 79 poslancov. Závisieť to bude od toho, ako situáciu vyriešia strany Hlas-SD Slovenská národná strana (SNS) . Uviedol to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy Strana Smer-SD postavila Hlas-SD a SNS pred ultimátum, ktoré vyprší v pondelok 17. februára. Cieľom je obnoviť parlamentnú väčšinu. Na to, či sa koalícia dohodne, zatiaľ podpredseda parlamentu odpoveď nemá.„My sme vstupovali do tohto volebného obdobia s koaličnou zmluvou troch politických strán a parlamentnou väčšinou v počte 79. Tieto čísla sa v parlamente zmenili. Pomer je dnes iný a treba urobiť korekciu aj v zmysle dohody o vládnutí. Som rád, že sa stanovil termín. Už niekoľko mesiacov riešime tento problém. Je tu sedmička poslancov, traja z pôvodného klubu SNS a štyria klubu Hlas-SD, ktorá momentálne žiada za podporu programového vyhlásenia vlády a podporu vlády ako takej, istý podiel na vládnutí,” vysvetlil Gašpar s tým, že je na týchto dvoch politických stranách, aby doručili do termínu, ktorý stanovil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) odpoveď na to, ako chcú vyriešiť situáciu s poslancami, ktorí odišli z ich klubov.Na to, aby bola obnovená podpora 79 poslancov, je podľa Gašpara nutné diskutovať aj s poslancami, ktorí boli vylúčení z Hlasu, a teda Radomírom Šalitrošom Samuelom Migaľom . „Rokovať treba aj s nimi, pokiaľ sami nezahlásia, že chcú spolupracovať s opozíciou a nebudú podporovať vládu,” dodal podpredseda parlamentu a dodal, že bolo jasné, že vládnutie bude komplikované už pri 79 hlasoch.To, ako sa k tejto situácii postavil premiér, je podľa neho prirodzené. Ak nebudú vedieť parlamentnú väčšinu v podobe 79 alebo 76 hlasov zabezpečiť strany Hlas a SNS, tak riešenia bude musieť navrhnúť predseda vlády. „Je otázka, či s týmto riešeniami budú súhlasiť koaliční partneri," uzavrel Gašpar s tým, že v celom postupe má významnú úlohu aj prezident, ktorý je zaangažovaný napríklad pri vymenovávaní nových ministrov.