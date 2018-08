Bikesharing v Bratislave by mali oficiálne spustiť začiatkom septembra

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/Ladislav Vallach Foto: FOTO TASR/Ladislav Vallach

Bratislava 21. augusta (TASR) – Hlavné mesto by sa už začiatkom septembra malo po rokoch dočkať reálneho spustenia služby požičiavania bicyklov – bikesharingu. Oficiálne sa tak má stať 7. septembra, s rozmiestňovaním bicyklov v rámci služby Slovnaft BAjk na jednotlivé stanice sa má začať 3. septembra.informovala hovorkyňa mesta Zuzana Onufer. Rovnako budú postupne pribúdať aj samotné bicykle. Zo začiatku by ich malo byť k dispozícii 550, ich počet sa má dostať na 750.priblížila Onufer.Za používanie Slovnaft BAjku zaplatia používatelia na začiatok jedno euro. Na tomto symbolickom poplatku sa dohodlo mesto so spoločnosťou Slovnaft aj v súvislosti s predpokladanými dopravnými obmedzeniami v hlavnom meste. Obaja partneri očakávajú, že to bude tak obyvateľov, ako aj návštevníkov Bratislavy motivovať.Cenu uvádzacieho programu tvorí predplatné, ktoré je v tomto prípade zdarma, a kredit v hodnote jedného eura. Predplatné pokrýva všetky jazdy používateľa do 30 minút.podotkla Onufer. Tarify pre budúci rok by mali byť známe neskôr. Pokiaľ však používateľ nevyčerpá svoj kredit v tomto roku, prenesie sa mu do roku 2019.Služba bikesharing mala byť spustená začiatkom letných prázdnin. Partneri projektu si však po internom testovaní služby vyžiadali čas na jej doladenie. Bikesharing chceli zaviesť postupne počas leta, nakoniec sa tak stane začiatkom septembra.Počas pilotnej fázy projektu, ktorá bude trvať rok, sa bude využívanie jednotlivých staníc vyhodnocovať. Predpokladá sa, že systém sa na základe výsledkov používania a podnetov od verejnosti môže rozšíriť o nové stanice alebo sa upraví počet bicyklov už na existujúcich. Náklady hlavného mesta na vybudovanie bikesharingového systému sú pol milióna eur a spoločnosti Slovnaft 1,5 milióna eur.