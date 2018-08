Podnikatelia aj zväzy kritizujú návrh na zavedenie systému e-Kasa

Ilustračná snímka.

Bratislava 21. augusta (TASR) - Podnikatelia, priemyselné zväzy, ale aj zástupcovia zamestnávateľov majú výhrady k novele zákona, ktorou sa má na Slovensku zaviesť systém e-Kasa. Celkovo dostalo Ministerstvo financií (MF) SR k tomuto návrhu 146 pripomienok, z toho 89 bolo zásadných.Od apríla budúceho roka by mali všetky hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice na Slovensku používať registračné pokladnice s online napojením na portál finančnej správy. Následne od júla 2019 sa má táto povinnosť dotknúť všetkých ostatných podnikateľských subjektov.Slovenský živnostenský zväz navrhuje oddialiť účinnosť zákona o rok. Zväz uviedol, že chápe a víta všetky opatrenia vlády smerujúce k zníženiu možnosti daňových podvodov, otázna je však technická uskutočniteľnosť zavedenia systému e-Kasa v praxi.tvrdí zväz.Navrhované zmeny za časovo náročné označil Klub 500, ale i Potravinárska komora Slovenska, ktorí tiež navrhujú posunutie účinnosti zákona.uviedol Klub 500.Asociácia priemyselných zväzov (APZ) tvrdí, že navrhovaný systém e-Kasa má závažné nedostatky.tvrdí APZ, podľa ktorej zabezpečenie jednotlivých prevádzok pred zneužívaním systému je možné len s pomocou masívnej pravidelnej osobnej kontroly daňovými úradníkmi, alebo agentmi provokatérmi, čím by dochádzalo ku kompenzácii nedostatkov tohto systému, a čo je v rozpore so súčasným smerovaním moderných riešení.uviedla APZ.Podobné stanovisko zaujala aj Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ).uviedla RÚZ.Hromadnú pripomienku zaslala aj Slovenská asociácia predajcov fiškálnych zariadení, ktorá upozorňuje, že návrh zákona výrazne negatívnym spôsobom ovplyvní celý systém evidencie tržieb na Slovensku.tvrdí asociácia. Naopak, nedokonalosť systému môže podľa asociácie vytvoriť priestor pre protiprávnu činnosť a ohrozuje rovnaké postavenie podnikateľov pred zákonom.E-kasa bude v praxi znamenať, že finančná správa bude mať o každom nákupe, respektíve transakcii informáciu okamžite, pretože každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku. Vláda chce zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc s finančnou správou.uviedlo ministerstvo.