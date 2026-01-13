|
Bilancia roka 2025 pre Kaufland: Oslávil štvrťstoročie, otváral predajne aj ihriská a vyrába si vlastnú energiu
Tagy: PR
Reťazcu pribudlo 5 nových predajní aj fotovoltická elektráreň na streche logistického centra a ako jediný na Slovensku získal medzinárodný zlatý certifikát v oblasti nakladania a zhodnocovania odpadu. Jeho ...
13.1.2026 (SITA.sk) - Reťazcu pribudlo 5 nových predajní aj fotovoltická elektráreň na streche logistického centra a ako jediný na Slovensku získal medzinárodný zlatý certifikát v oblasti nakladania a zhodnocovania odpadu. Jeho stopa už 25 rokov presahuje múry predajní a pomáha rozvíjať Slovensko.
Rok 2025 bol pre Kaufland výnimočný. Reťazec oslávil 25 rokov pôsobenia na Slovensku, ktoré sa začalo v novembri 2000 otvorením prvej predajne v Poprade. Jubileum sa nieslo v znamení bilancovania obdobia, počas ktorého sa z jedinej prevádzky rozrástol na modernú obchodnú sieť. Pri príležitosti osláv nezabudol ani na vyše 8 200 zamestnancov, ktorým venoval zážitky, zľavy, darčeky a výhry v hodnote viac ako 2 milióny eur.
Za štvrťstoročie pôsobenia na domácom trhu prešiel Kaufland dlhou cestou a stal sa z neho silný líder s výraznou ekonomickou aj spoločenskou stopou, ktorú zanecháva naprieč regiónmi. Jeho prínos sa prejavuje nielen vo vytváraní pracovných miest, podpore domácich dodávateľov a posilňovaní verejných financií, ale aj v rozvoji regiónov.
"Dvadsaťpäť rokov na Slovensku je pre nás viac než míľnik," zdôrazňuje Michal Dendeš, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Je to príbeh rastu a spoločnej cesty v krajine, ktorá nám dala dôveru, a tak ju chceme vracať konkrétnymi výsledkami. Náš ekonomický prínos, spolupráca s lokálnymi dodávateľmi a spoločensky zodpovedné projekty dokazujú, že sme spoľahlivým partnerom pre komunity aj pre regióny," pokračuje Michal Dendeš. Na čele spoločnosti pôsobí od augusta 2025, kedy sa stal jej generálnym riaditeľom.
Aj v uplynulom roku sa dlhodobé smerovanie Kauflandu odrazilo v rozsiahlych investíciách. Svoju obchodnú sieť rozšíril o predajne v Martine, Topoľčanoch, Košiciach, Považskej Bystrici aj Trnave, čím sa rozrástol na 88 prevádzok. Napĺňa tak záväzok prinášať široký sortiment kvalitných a čerstvých potravín do všetkých regiónov a že jeho obľuba medzi verejnosťou rastie, potvrdil aj titul Najdôveryhodnejší predajca. Kaufland ho medzi maloobchodnými reťazcami dostal už piaty raz a pozíciu najdôveryhodnejšej privátnej značky si obhájil jeho produktový rad K-Classic, ktorý u spotrebiteľov zabodoval už po deviatykrát.
V počte vystavení domácich produktov obhájil svoje postavenie lídra spomedzi maloobchodných reťazcov. Podľa prieskumu GfK-YouGov realizovaného na jar 2025 dosiahol v porovnaní s absolútnym priemerným počtom až 5 650 vystavení slovenských výrobkov. Podporu domácich producentov vníma ako prirodzenú súčasť svojej obchodnej stratégie. Spolupracuje s viac ako 500 dodávateľmi so sídlom v Slovenskej republike, pričom 130 z nich tvoria malí regionálni výrobcovia. Svoju privátnu značku K-Z lásky k tradícii, ktorú vyrábajú výlučne domáci producenti, postupne rozšíril na vyše 150 produktov.
Jedným z kľúčových pilierov roka 2025 sa stali jeho aktivity v oblasti životného prostredia. Ako jediná spoločnosť na Slovensku získal zlatý stupeň certifikácie "Road to Zero Waste", ktorý mu udelila nezávislá certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia podľa normy DIN SPEC 91436. Výnimočný certifikát dokazuje, že Kaufland dokáže zhodnotiť viac než 95 percent odpadu, ktorý vzniká v jeho predajniach, v centrále aj v logistickom centre. Za tento zodpovedný prístup si vyslúžil aj ocenenie Via Bona udeľované Nadáciou Pontis.
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie energetickej náročnosti je ďalším záväzkom reťazca. Na streche distribučného skladu v Ilave spustil vlani fotovoltickú elektráreň s moderným systémom 1 754 solárnych panelov, ktoré dokážu pokryť až 98 percent energetickej spotreby prevádzky. Jej ročný výkon vyše 1,5 milióna kWh zodpovedá množstvu elektriny, ktorú za 12 mesiacov spotrebuje približne 703 slovenských domácností.
"Udržateľnosť vnímame ako každodenné rozhodnutia, ktoré prinášajú konkrétne výsledky. Nechceme len reagovať na výzvy, ale prinášať aj nové riešenia postavené na dlhodobej vízii, ktoré dokážu pozitívne ovplyvniť životné prostredie," pokračuje generálny riaditeľ.
Kaufland pokračoval aj v podpore komunít. Krúžky varenia učili viac ako 400 školákov pripravovať jednoduché a nutrične vyvážené jedlá a v rámci Čerstvých hlavičiek každý týždeň venoval do materských aj základných škôl po celom Slovensku zásoby čerstvého ovocia a zeleniny. Ich pravidelnými nádielkami chce motivovať deti k vyváženej a pestrej strave, pričom za 6 rokov fungovania projektu doteraz takto rozdal vyše 1000 ton ovocia a zeleniny. V roku 2025 otvoril 7 nových K Parkov, multifunkčných športovísk, ktoré slúžia ako bezpečný priestor na aktívne trávenie voľného času pre mladých, ale aj ako miesto, kde sa môžu stretávať všetky generácie. Celkovo tak do slovenských miest priniesol už 28 moderných K Parkov.
Aj vlani sa zameral na aktivity týkajúce sa rozvoja športu. Už dlhodobo podporuje slovenský hokej, no pridal k nemu aj podporu padelu, ktorý patrí medzi najrýchlejšie rastúce športy v Európe a stáva sa prirodzenou súčasťou mestských komunít aj u nás. Kaufland tak chce napĺňať víziu stabilnej podpory športu, dať príležitosť novým talentom a vytvárať atraktívne podmienky pre pohyb naprieč regiónmi.
"Úspešná firma má zodpovednosť nielen voči zákazníkom, ale aj voči komunitám, ktorých je súčasťou," zdôrazňuje generálny riaditeľ Michal Dendeš. "Projekty na podporu mladej generácie či športu, dlhodobé partnerstvá s domácimi dodávateľmi aj investície do životného prostredia sú pre nás prirodzeným pokračovaním toho, čo na Slovensku budujeme už 25 rokov. Štvrťstoročie pôsobenia na domácom trhu nás naučilo, že zlepšovať sa a rásť dokážeme len spolu s krajinou, v ktorej pôsobíme. Naďalej chceme zostať moderným predajcom potravín, zodpovedným zamestnávateľom aj férovým obchodným partnerom, a zároveň prinášať hodnoty, ktoré majú zmysel v každodennom živote obyvateľov celého Slovenska."
