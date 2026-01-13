|
Utorok 13.1.2026
Meniny má Rastislav
13. januára 2026
Export Analytica a Oeconomus posilňujú spoluprácu v oblasti ekonomických analýz V4
Slovenský analytický think-tank Export Analytica a maďarský Oeconomus Economic Research Foundation podpísali memorandum o spolupráci zamerané na posilnenie spoločných analytických kapacít a tvorbu koordinovaných ...
13.1.2026 (SITA.sk) - Slovenský analytický think-tank Export Analytica a maďarský Oeconomus Economic Research Foundation podpísali memorandum o spolupráci zamerané na posilnenie spoločných analytických kapacít a tvorbu koordinovaných postojov k hospodárskym témam krajín Vyšehradskej štvorky (V4).
Hlavným cieľom spolupráce je príprava spoločných analytických výstupov, ekonomických štúdií a strategických odporúčaní, najmä v oblastiach makroekonomického vývoja, priemyselnej politiky, energetiky a zahranično-obchodnej spolupráce v rámci krajín V4.
„Spolupráca krajín V4 je v dnešnej geopolitickej situácii v Európe mimoriadne dôležitá, najmä s ohľadom na spoločné exportné aktivity a podporu domáceho priemyslu,“ uviedol Peter Blaškovitš, predseda Export Analytica.
Memorandum vytvára rámec pre dlhodobú odbornú spoluprácu, výmenu dát, organizovanie spoločných podujatí a publikovanie spoločných analýz, ktoré majú prispieť k lepšiemu porozumeniu ekonomických trendov v regióne strednej Európy.
Export Analytica je analytický think-tank Rady slovenských exportérov, združujúci odborníkov so zameraním na medzinárodno-obchodné dianie a prípravu návrhov opatrení a odborných stanovísk na aktuálne témy. Viac informácií je dostupných na www.exportanalytica.com.
Nadácia Oeconomus Economic Research Foundation sa zameriava na ekonomické a geopolitické otázky a významne prispieva do verejnej diskusie v Maďarsku. V posledných rokoch rozšírila svoje odborné výstupy, ktoré zahŕňajú krátke i rozsiahle analýzy domácej ekonomickej politiky a medzinárodných geopolitických a ekonomických trendov.
