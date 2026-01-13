Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

13. januára 2026

Export Analytica a Oeconomus posilňujú spoluprácu v oblasti ekonomických analýz V4


Slovenský analytický think-tank Export Analytica a maďarský Oeconomus Economic Research Foundation podpísali memorandum o spolupráci zamerané na posilnenie spoločných analytických kapacít a tvorbu koordinovaných ...



export analytica 676x338 13.1.2026 (SITA.sk) - Slovenský analytický think-tank Export Analytica a maďarský Oeconomus Economic Research Foundation podpísali memorandum o spolupráci zamerané na posilnenie spoločných analytických kapacít a tvorbu koordinovaných postojov k hospodárskym témam krajín Vyšehradskej štvorky (V4).

Spolupráca krajín V4 je mimoriadne dôležitá


Hlavným cieľom spolupráce je príprava spoločných analytických výstupov, ekonomických štúdií a strategických odporúčaní, najmä v oblastiach makroekonomického vývoja, priemyselnej politiky, energetiky a zahranično-obchodnej spolupráce v rámci krajín V4.

„Spolupráca krajín V4 je v dnešnej geopolitickej situácii v Európe mimoriadne dôležitá, najmä s ohľadom na spoločné exportné aktivity a podporu domáceho priemyslu,“ uviedol Peter Blaškovitš, predseda Export Analytica.

Lepšie porozumenie ekonomických trendov


Memorandum vytvára rámec pre dlhodobú odbornú spoluprácu, výmenu dát, organizovanie spoločných podujatí a publikovanie spoločných analýz, ktoré majú prispieť k lepšiemu porozumeniu ekonomických trendov v regióne strednej Európy.

Export Analytica je analytický think-tank Rady slovenských exportérov, združujúci odborníkov so zameraním na medzinárodno-obchodné dianie a prípravu návrhov opatrení a odborných stanovísk na aktuálne témy. Viac informácií je dostupných na www.exportanalytica.com.

Nadácia Oeconomus Economic Research Foundation sa zameriava na ekonomické a geopolitické otázky a významne prispieva do verejnej diskusie v Maďarsku. V posledných rokoch rozšírila svoje odborné výstupy, ktoré zahŕňajú krátke i rozsiahle analýzy domácej ekonomickej politiky a medzinárodných geopolitických a ekonomických trendov.


Zdroj: SITA.sk - Export Analytica a Oeconomus posilňujú spoluprácu v oblasti ekonomických analýz V4 © SITA Všetky práva vyhradené.

