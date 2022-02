Bilbao vyradilo zo Španielskeho pohára Real Madrid, o víťazný gól sa postaral Berenguer (video)

Šnúra prehier

"Pusinky" zbierajú finálové prehry

Real Madrid je v hre o dve trofeje

4.2.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Realu Madrid vo štvrťfinálovom zápase Španielskeho kráľovského pohára nečakane skončili po tesnej prehre s domácim Bilbaom. Prehra 0:1 je pre favorita krutá o to viac, že jediný presný zásah prišiel až v 89. minúte zápasu. Na Estádio San Mamés sa o to postaral striedajúci žolík Alex Berenguer.Celkovo to bolo už štvrté meranie síl týchto dvoch klubov v ostatnom čase. Baskovia ťahali trojzápasovú šnúru prehier. Minulý mesiac na favorizovaný Real nestačili vo finále Španielskeho superpohára v Saudskej Arábii a dvakrát v decembri v zápasoch španielskej La ligy Bilbao predtým v osemfinále domáceho pohára vyradilo aj ďalšieho veľkého favorita FC Barcelona. "Som na hráčov hrdý, pretože je veľmi náročné prejsť v pohárových zápasoch cez Barcelonu i Real. Stále však máme pred sebou ďalšie dve prekážky," zdôraznil tréner Bilbaa Marcelino Garcia Toral.Athletic zbiera pohárové finálové prehry, v uplynulých dvoch ročníkoch prehralo až v posledných zápasoch. Naposledy sa zo zisku pohárovej trofeje tešilo ešte v roku 1984.Najúspešnejší tím Ligy majstrov a líder tabuľky španielskej najvyššej súťaže Real Madrid čaká na zisk Kráľovského pohára od sezóny 2013/2014. "Pusinky" sa odvtedy ani raz nedostali do finále.Útočná hviezda Realu Madrid Karim Benzema pre zranenie vo štvrťfinálovom dueli chýbala. Chyba Casemira v závere riadneho hracieho času zasa znamenala, že k lopte sa dostal Mikel Vesga a ten prihral na rozhodujúci gól Berenguerovi."Sme sklamaní, našim cieľom je vyhrávať v každej súťaži. Niekedy to však nie je možné. Nevešiame hlavy, lebo sme v hre ešte o dve ďalšie trofeje. Verím, že nás táto prehra správne nakopne a vrátime sa po nej ešte silnejší," uviedol kouč Realu Madrid Carlo Ancelotti.Španielsky kráľovský pohár je už bez najväčších favoritov, keď obhajca FC Barcelona skončil v osemfinále. Nepokračujú ani Atlético Madrid, či FC Sevilla.Účasť v semifinále prebiehajúceho ročníka si pred Bilbaom zabezpečili Real Betis Sevilla, FC Valencia a Rayo Vallecano . Žreb semifinálových dvojíc je na programe 4. februára o 15:10 hodine.