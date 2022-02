Traja slovenskí hokejisti mali v Pekingu negatívne kontrolné testy, pripoja sa k tímu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.2.2022 (Webnoviny.sk) - Trio slovenských hokejistov Samuel Kňažko, Tomáš Jurčo a Kristián Pospíšil malo prvý test na koronavírus po príchode do Pekingu pozitívny. Prvý tréning Slovákov na ZOH 2022 museli vynechať a dočasne sa izolovať od ostatných. Piatkové dva kontrolné testy však boli u všetkých troch hráčov negatívne, čo znamená, že sa môžu opätovne pridať k tímu."Aj druhý kontrolný test v priebehu piatka ukázal negatívny výsledok, a preto trojica reprezentantov opúšťa karanténu a pripojí sa k tímu na otváracom ceremoniáli v Pekingu," informovala RTVS na svojom fejsbúkovom profile.Slovenský olympijský tím na sociálnych sieťach informoval, že pätica hokejistov z českej extraligy Branislav Konrád, Marek Ďaloga, Miloš Kelemen, Peter Čerešňák a Mislav Rosandič priletí do Pekingu už v sobotu 5. februára. Obranca Rosandič bol pôvodne v tzv. "taxi tíme", no keďže Mário Grman je stále pozitívny, nahradil ho v nominácii práve on.Prvý zápas na ZOH 2022 absolvujú Slováci vo svojej C-skupine vo štvrtok 10. februára proti Fínom. Už o deň neskôr nastúpia zverenci Craiga Ramsayho proti Švédom a 13. februára zakončia skupinové vystúpenie proti Lotyšom.