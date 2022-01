Bilčík: Boj proti dezinformáciám a ochrana online priestoru nemá na Slovensku jasného politického pána

Ešte viac záväzkov pre online platformy

Vláda musí vystupovať jasne

Zdroj neistoty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2022 (Webnoviny.sk) - Téma boja proti dezinformáciám a škodlivému obsahu v online priestore nemá na Slovensku jasného politického pána. Skonštatoval to slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) s tým, že tejto téme sa venujú viaceré rezorty a vláda preto často vystupuje rozporuplne.Podľa Bilčíka musí mať vláda jasný postoj k ochrane online priestoru, pretože v najbližších mesiacoch sa bude rokovať o finálnej podobe Aktu o digitálnych službách, ktorý vo štvrtok schválil Európsky parlament (EP). Informoval o tom v piatok na tlačovej konferencii.Súbor opatrení EP je zameraný proti nelegálnemu online obsahu, posilňuje zodpovednosť platforiem za ich algoritmy a zlepšuje moderovanie obsahu. Bilčík v tejto súvislosti uviedol, že by chcel, aby táto legislatíva obsahovala ešte viac záväzkov a zodpovedností pre online platformy. Považuje ju však za prvý dôležitý krok v boji s nelegálnym, dezinformačným a škodlivým obsahom.„Ktokoľvek v európskom priestore musí mať tú istú mieru ochrany. Žiaľ, dnes to tak nie je. Často tie platformy v tých jazykoch, ktorými hovorí menej ľudí v Európskej únii vrátane slovenčiny, venujú oveľa menšiu pozornosť škodlivému obsahu. Toto sa musí podstatným spôsobom zmeniť,“ zdôraznil Bilčík.Text aktu sa stane mandátom EP na rokovania s francúzskym predsedníctvom Rady Európskej únie (EÚ) o konečnom znení novej legislatívy. Podľa Bilčíka je však dôležité, aby mala aj slovenská vláda jasné priority a bola odvážna v snahe pomôcť užívateľom sociálnych sietí.„Slovenská vláda musí byť na európskej pôde jednotná a vystupovať jasne a zodpovedne vo vzťahu k digitálnym gigantom,“ pokračoval. Zdôraznil však, že je dôležité konať v tejto súvislosti aj na Slovensku, pretože legislatíva schválená EP nevyrieši problém dezinformácií na sociálnych sieťach a je len prvým dôležitým krokom.„Počas pandémie nás dezinformácie stáli množstvo životov a ohrozili zdravie mnohých z nás. Sú zdrojom neistoty a zbytočných politických konfliktov v našej spoločnosti,“ uviedol europoslanec. Doplnil, že často hlasy zo spoločenského extrému majú až dominantný priestor v online priestore a šíria sa oveľa rýchlejšie ako zodpovedný a overený obsah.„Toto sa musí zmeniť. Dnes dezinformácie majú oveľa väčšiu šancu v online priestore ako overené správy. Touto legislatívou chceme dosiahnuť, aby tie overené správy mali minimálne takú šancu šíriť sa medzi ľudmi, ako škodlivý, nebezpečný obsah, ktorý zahlcuje online priestor,“ uzavrel.