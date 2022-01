Politici by nemali ovplyvňovať prácu prokuratúry, reaguje Kollár na kauzu Žilinkovej cesty do Ruska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2022 (Webnoviny.sk) - Politici by žiadnym spôsobom nemali zasahovať, ani nijako ovplyvňovať prácu prokuratúry. Myslí si to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), ktorý to uviedol pre agentúru SITA. Zároveň ale poznamenal, že to isté očakáva aj z opačnej strany.Kollár tak reagoval na otázku agentúry SITA, či by mal byť generálny prokurátor Maroš Žilinka disciplinárne stíhaný pre svoju minulotýždňovú cestu do Ruska. Tento krok napríklad požaduje vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová.Opačný názor zastáva šéf strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík či prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá však označila Žilinkovu cestu do Ruska za nevhodnú.Žilinka sa v Rusku zúčastnil na oslavách výročia tamojšej generálnej prokuratúry. Počas tejto návštevy sa stretol aj s osobou zo sankčného zoznamu Európskej únie, generálnym prokurátorom Igorom Krasnovom.