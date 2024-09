Bilčík: Slabinou Maroša Šefčoviča sú politické otázky, berie ich veľmi osobne (video)

Najslabšia stránka Šefčoviča

Jourová bravúrne zvládla aj ťažké otázky

27.9.2024 (SITA.sk) - Eurokomisár za Slovensko Maroš Šefčovič má v Bruseli dobré odborné meno, no jeho slabinou sú politické otázky. V podcaste agentúry SITA s Miroslavom Wlachovským to povedal bývalý slovenský europoslanec Vladimír Bilčík Ursula von der Leyenová navrhla pre Šefčoviča v novej exekutíve Európskej únie portfólio pre obchod a hospodársku bezpečnosť. Ak sa opäť stane eurokomisárom, môže byť najdlhšie pôsobiacim človekom v tejto funkcii v histórii celej Európskej únie.Šefčovič je členom Európskej komisie od októbra 2009. Teraz musí ešte prejsť híringom, ľudovo nazývaným "grilovanie", v príslušnom výbore Európskeho parlamentu „Ja som to absolvoval ako europoslanec pred piatimi rokmi. Aj ja som tak kládol otázky viacerým kandidátom na člena Európskej komisie. Svojho času som vypočúval aj Maroša Šefčoviča a treba povedať, že jeho potenciálne najslabšou stránkou sú práve tie politické otázky. Z mojej skúsenosti si ich veľmi pripúšťa k telu, berie ich veľmi osobne," povedal Bilčík.Maroš Šefčovič má podľa neho v Bruseli dobré meno z hľadiska odbornej reputácie, ale už v minulosti mal problém jednoznačne sa postaviť k mnohým zložitým politickým otázkam.Súviseli jednak s jeho pôsobením v prezidentskej kampani pred vyše piatimi rokmi, no zároveň aj s jeho vzťahom k súčasnej vláde v Bratislave, ktorá nie je v mnohých kruhoch vnímaná pozitívne. „Povedzme aj kvôli postoju voči ruskej agresii voči Ukrajine, ale aj k iným otázkam. To bude tá najťažšia vec z pohľadu Maroša Šefčoviča," myslí si Bilčík.Ako doplnil, minulosti kládol ako europoslanec otázky napríklad aj Věre Jourovej , ktorá je podpredsedníčkou končiacej Európskej komisie. „Tá naopak veľmi bravúrne zvládla aj ťažké otázky, ktoré vyplývali z toho, že bola nominantkou Andreja Babiša , ktorý bol tiež vnímaný kontroverzne," zhodnotil.Bývalý europoslanec sa domnieva, že vypočúvanie sa nezačne skôr ako v novembri. Ambícia, že nová komisia bude od 1. novembra už fungovať, je podľa neho nereálna. „Podľa mňa je veľmi otázne, či to bude od 1. decembra," dodal.