Finstat si posvietil na zdravie firiem podnikajúcich na Slovensku, až siedmim percentám z nich hrozí úpadok

Zlepšenie oproti predošlým rokom

Druhým v poradí je potravinárstvo

27.9.2024 (SITA.sk) - Až siedmim percentám spoločností podnikajúcim na Slovensku hrozí v tomto roku s vysokou pravdepodobnosťou úpadok.Najviac ohrozené sú firmy v oblasti cestovného ruchu a gastra, najmenej tie zo zdravotníctva. Vyplýva to z analýzy portálu Finstat Tá ukazuje, že v minulom roku bolo v dobrom finančnom zdraví 65 % podnikov, v šedej zóne, v ktorej je pravdepodobnosť úpadku od 31 % do 70 %, sa nachádzalo necelých 28 % spoločností a v zóne, v ktorej je pravdepodobnosť úpadku vyše 71 %, bolo viac ako 19-tisíc subjektov, teda asi 7 % všetkých firiem. Oproti predošlým rokom ide o zlepšenie.„Priemerná pravdepodobnosť úpadku sa vo väčšine sektorov pohybuje na úrovni 30 až 40 %. Najhoršie je na tom odvetvie dopravy a logistiky, spracovania odpadov a sektor nehnuteľností, v ktorých je priemerná pravdepodobnosť úpadku na úrovni 37 %," konštatuje portál.Na opačnom konci rebríčka je verejná správa s pravdepodobnosťou úpadku na úrovni 3 % a odvetvie hazardu, v ktorom je priemerná pravdepodobnosť úpadku 9 %. Nízke FinStat skóre majú aj školstvo a vzdelávanie, informačné technológie či zdravotníctvo.V ňom sú zahrnuté napríklad Penta Hospitals SK alebo Medirex, model nepočíta s nemocnicami, ktoré sú právnou formou príspevkové organizácie.Za posledné tri roky sa podľa Finstatu zásadnejšie zlepšilo najmä skóre cestovného ruchu a gastra, a to z 39 % na 33 %. Dôvodom je pravdepodobne popandemické vytriezvenie.Podobný vývoj je viditeľný aj pri spoločnostiach zo sektora poľnohospodárstva a lesníctva, ktorému sa skóre zlepšilo o 14 percentuálnych bodov. Anomáliou v dátach je sektor práva, poradenstva a účtovníctva, ktorému sa skóre zhoršilo z priemerných 6 % na 33 %.Po rozdelení podnikov v odvetviach do intervalov pravdepodobnosti úpadku je možné vidieť podiel spoločností v jednotlivých zónach.Odvetvie cestovného ruchu a gastra je na tom najhoršie. Vyše 16 % spoločností má FinStat skóre 71 % a viac a necelých 26 % sa nachádza v šedej zóne. Zvyšných bezmála 58 % je v zóne finančne zdravých firiem.Druhým odvetvím s najvyšším podielom nezdravých firiem je potravinárstvo, tretím odvetvie odevov a obuvi.